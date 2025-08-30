Se ha reunido los últimos días con los ganaderos de Somiedo en la Braña Viecha de La Pornacal y con los vecinos de Genestoso, en ... Cangas del Narcea, a ambos lados de un incendio de cuya grave extensión los vecinos de ambos flancos de la cordal que divide Somiedo y Cangas culpan a la falta de medios, de obras de mantenimiento y a la excesiva burocracia que sufren para poder actuar ellos mismos en prevención. Ante ellos, el consejero lanzó la propuesta a las administraciones regionales y nacional de flexibilizar las normas para poder actuar en obras de prevención de incendios en zonas protegidas, como parques nacionales o reservas de la biosfera, con más agilidad. La entrevista, por cierto, se desarrolla entre la Braña Viecha y la terraza de un chigre tienda recién abierto en el pequeño pueblo de Corés, que recupera hostelería y punto de encuentro. Y las buenas recetas del dueño, un cocinero italiano.

–Una apuesta dura la de priorizar las obras frente a las restricciones de las zonas protegidas...

–Bueno, el que me conoce sabe que muchas veces soy políticamente incorrecto. Cuando ocurren desgracias como esta es el momento de reflexionar sobre qué cosas son susceptibles de mejorar y de reconocer las cosas que han funcionado bien, como el mecanismo de coordinación que se ha llevado a cabo en Asturias en esta crisis de los incendios. Pero a partir de ahí hay que reflexionar para ver cómo podemos ir afrontando medidas de prevención de una forma más eficaz frente a estos incendios de sexta generación.

–Palabra clave, prevención.

–Sí. Con un incendio forestal, dependiendo de las condiciones en ese momento, puede ser complicadísimo evitar las tragedias. Y entonces nos damos cuenta de la importancia que tienen las infraestructuras en torno a los parajes naturales. Todo lo que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad tiene una ramificación que es de qué manera somos capaces de conservarlo ante situaciones excepcionales y para ello tiene que haber unas infraestructuras adecuadas para que los equipos de extinción puedan acceder a la zona del incendio en las mejores condiciones y lo más rápido posible.

–Los pastores de Picos, por ejemplo, se quejan de que mover una teja conlleva mil trámites.

–Son temas diferentes. Hablo de lo que tiene que ver con infraestructuras para mejorar los accesos de los dispositivos cuando hay algún tipo de emergencia. Y son infraestructuras que en el día día también mejorarían la calidad de vida de los que viven en esos territorios.

Demasiada burocracia

–Vamos, que la propia Administración sufre por la burocracia.

–Sí, en ocasiones nos encontramos con muchas dificultades a la hora de llevar adelante la tramitación administrativa de ese tipo de infraestructuras. Las administraciones, en un sentido amplio, tenemos que reflexionar y ver de qué manera podemos adaptar nuestra normativa para no poner tantas restricciones para poder ejecutarlas. No nos podemos eternizar para hacer una pista que mejora un acceso a una zona que tiene una accesibilidad muy limitada o nula.

–Por dejarlo claro, hoy no se podría hacer en Muniellos o Picos de Europa. O en Somiedo.

–Son buenos ejemplos. En todos, mejorar todo lo que tiene que ver con las infraestructuras de prevención sería algo positivo en el caso de que surja una emergencia. Y no se trata ya de modificar ni de adaptar normativas autonómicas, sino a nivel nacional e incluso europeo.

–Entiendo que esta propuesta suya la suscribe Adrián Barbón. ¿La van a llevar a la próxima cumbre de presidentes autonómicos, con Pedro Sánchez en Asturias?

–El presidente anunció la importancia de arbitrar un mecanismo, un mecanismo de diálogo entre las comunidades autónomas de la cornisa cantábrica que compartimos perímetros. Hay que aprovechar también para escuchar experiencias de otros países en esta materia.

Experiencia de Asturias

–No es que Asturias tenga poca experiencia...

–Nosotros lo vivimos en 2023 con los incendios de Tineo y Valdés, y tomamos decisiones, se modificó la Ley de Montes y se hicieron desarrollos normativos que realmente caminaron en materia de prevención, sobre todo de los núcleos habitados. Hablamos de priorizar salvar vidas y minimizar los riesgos para las poblaciones habitadas. Dimos pasos adelante en materia normativa y presupuestaria. Con los ayuntamientos firmamos convenios por 18 millones de euros con los fondos de infraestructuras rurales, que sirven tanto para prevención como para el desarrollo de infraestructuras, lo que era algo novedoso. Sustituía en parte a las anteriores ayudas de las fajas, pero también es cierto que da más flexibilidad a la hora de incorporar este tipo de mecanismos a los propios ayuntamientos. E incorporamos a las parroquias rurales, que han percibido 1,3 millones de euros también en materia de prevención. Habilitamos ayudas para los afectados en Tineo y Valdés, y fuimos un ejemplo de cómo dar una respuesta ante una situación excepcional. Y ahora estamos volviendo a hacerlo, con las ayudas al forraje.

–Esas primeras ayudas se conceden en función de las licencias de pastos ¿Y los ganaderos a los que se les han quemado cientos de balas de paja o hierba en las naves de estabulación?

–Hemos establecido prioridades. Lo primero, la extinción de los incendios. Una vez extinguidos, habrá que perimetrar y saber cuáles son realmente las zonas quemadas, porque los datos que tenemos son oficiosos en la actualidad. Lo más urgente es compensar las afecciones para el ganado de pastos, por la carencia de alimento en las zonas quemadas, y por eso tratamos de agilizar un mecanismo rápido para que lo perciban lo antes posible.

–¿Y los demás afectados?

–A partir de ahí, hay una tramitación administrativa que es la declaración por parte del Gobierno de España de zonas afectadas por una emergencia de protección civil entre la que se va a encontrar Asturias, entre otras 15 comunidades autónomas. Eso va traer consigo ayudas. Hay que ver cuantías y ver realmente hacia dónde se van a dirigir, pero lo que está claro es que el Gobierno de Asturias tiene claro cuál es el fin.

Recuperar las zonas afectadas

–Dígalo.

–En primer lugar recuperar las zonas afectadas. Se trata de avanzar en esos mecanismos de prevención. A partir de ahí, la propia Administración del Estado habilita una serie de ayudas, y ahí es donde juegan también un papel siempre históricamente los ayuntamientos, para recopilar toda la información, las solicitudes, incluso para darles la tramitación oportuna a las situaciones que se hayan dado por los incendios. Hay también apicultores afectados, y hay que tratar de ayudarlos.

–Para prevenir incendios hay que tener también en cuenta que el abandono de la actividad agroganadera convierte mucho monte en pura yesca. No hay mejor cortafuegos que un prado de pasto en activo.

–El campo se nos vacía, se nos envejece, y el problema es más complejo, también de usos y de formas de gestión. La forma de gestionar de hace 50 o 60 años ha cambiado, afortunadamente desde mi punto de vista. Los ganaderos tenían explotaciones más pequeñas, más humildes, tenían una mayor dependencia de los montes. Se mullía, como dicen en mi zona, iban al rozo a los montes y se aprovechaba todo. Había otra forma de gestionar. Y había más gente también, evidentemente. Eso ha cambiado. Y pensar que va a haber un retorno al campo es ser muy utópico. Cuando hablamos de luchar contra el despoblamiento, no hay que pensar que de repente va resurgir el sector en determinadas zonas de Asturias o de otras regiones europeas y volver a un modelo donde se van a disparar esos modelos de gestión que tengan una dependencia mayor de los montes es una utopía.

–Es decir, que no todo depende de que haya actividad agraria.

–Evidentemente, si eso no va a cambiar, las administraciones van a tener que meter recursos para tener los montes como una patena para evitar este tipo de incendios. Eso es también pensar en utopías, porque lo que tenemos es que tener, en primer lugar, dar prioridad a ejecutar accesos razonables a aquellas zonas donde el sector realmente considera que es útil, por ejemplo, desbroces, zonas de pasto, pastizales, dar protección a través de esas fajas o esos cortafuegos que realmente, ante situaciones de riesgo, puedan minorarlo.

La futura PAC

–El sector está caliente, y no sólo por los incendios. La futura PAC genera incertidumbre...

–Fui de los primeros que lo vio venir, lo dije en la Asamblea de la Red Española de Desarrollo Rural, y en aquel momento no había ni informe de Von der Layen ni nada. No vaya a ser que el incremento del gasto en defensa traiga consigo el que disminuya los fondos para otros fines.

–Ahí lo tiene, la PAC baja el 23%.

–Sí, el 23% y en el caso de los fondos de pesca más del 60% en la propuesta inicial. Y eso que Europa defiende la importancia del sector agroalimentario para garantizar el abastecimiento interno lo más posible interno de la UE, y la de los alimentos de calidad, la defensa del ecológico y resulta que tratamos de disminuir el apoyo al sector. No tiene sentido.

–El campo no es sólo sector primario.

–Cierto, también hablamos de las ayudas de desarrollo rural. Sin los fondos de desarrollo rural y las iniciativas Leader aparecerían muchos menos negocios en algunas zonas rurales. Probablemente sería impensable. Es un debate que está comenzando, con bastante unanimidad, al menos en España. Y con respaldo del Ministerio de Agricultura en la línea que defendemos en Asturias.

Fijar prioridades

–El sector transmite la sensación generalizada de que la UE quiere eliminarlo. Que hay interés en producir fuera de la UE.

–Yo no creo que Europa se quiera cargar el campo. Aunque yo tengo la sensación que a la hora de establecer prioridades no hay dónde colgar un candil. Aquí en Asturias podemos pensar que nos viene bien un incremento del gasto de defensa, porque tenemos también un sector potente de materia de defensa. Pero ocurre que cuando se habla de incremento en el gasto, Estados Unidos rápidamente te dice 'sí, pero cómpramelo a mí'. Así que con los recursos hay que establecer claramente prioridades, y en España lo tenemos claro, las prioridades son, en primer lugar, los pilares del Estado del bienestar. Ahí tenemos un papel fundamental las comunidades autónomas, y no todas somos iguales. Lo hemos visto en momentos de crisis, como la pandemia. Y un tema fundamental es la autonomía alimentaria, que depende mucho del primer sector, para el que hay muchas ayudas, pero tenemos que seguir caminando en que esas ayudas no disminuyan. Sobre todo, si precisamente el sector lo que viene pidiendo es sentido común a la hora de todo lo que tiene que ver con la burocracia. pues seguir en ese sendero que es el adecuado es decir no minorar las ayudas en términos absolutos, y reducir burocracia. Europa tiene que darse cuenta de que, si no, comete un grave error.

–¿Un error como firmar el acuerdo con MercoSur? Nuestros ganaderos son casi unánimes en esto.

–Cuando hay acuerdos comerciales siempre los hay, que salen beneficiados y hay otros que pueden salir perjudicados. Ahora mismo el sector ganadero no vive, en materia de precios, uno de los peores momentos, ni mucho menos, ni por el lado de ingresos ni por el lado de gastos, pero bueno, uno de los grandes problemas que tiene el sector es siempre la incertidumbre.

–La incertidumbre no ayuda a que haya relevo generacional.

–La gente joven no solamente mira la rentabilidad económica, mira la rentabilidad social. Hoy en día no es como antes, tenemos que dedicar 365 días al año al trabajo. No, la gente quiere librar su fin de semana, y eso hace que tenga que haber mecanismos para poder sostener eso, que no implica sólo que los márgenes de rentabilidad den para ello, sino muchas veces algo que es muy difícil encontrar, mano de obra. Eso hace que la gente que esté con el freno de mano hecha a la hora de incorporarse.

Inmigración en el campo

–¿Me está llevando hacia el debate de la inmigración?

-En el debate de la inmigración hay mucha impostura en eso. En muchos sectores económicos, hay mucha mano de obra que ha venido de fuera. Si no, ¿quién iba a hacer algunos trabajos? Fíjese en las cooperativas: los dos equipos que acabamos de ver (en una curva entre Villar de Vildas y Corés, haciendo labores de prevención frente al fuego) son sobre todos colombianos y marroquís.

–En breve empieza la recogida del kiwi. También son mayoría los marroquíes en esa labor.

–La inmigración es fundamental. De la misma manera que España fue un país que emigró hace muchos años, en estos momentoshay personas que quieren venir y quieren venir a trabajar y a contribuir para el desarrollo económico del país. Y no hay que rasgarse las vestiduras, pese a los bulos de la ultraderecha. Gente buena y mala siempre la hubo en todos los lados. Y hoy es importante dar una respuesta ante las necesidades laborales que tienen determinados sectores económicos, porque hay un problema.

–Esto se concatena con la falta de personal para desbrozar y cuidar los montes, por ejemplo.

–Impensable hace unos años, pero hoy, en el sector forestal, hay Yo nunca hubiera pensado que, si me lo dicen hace años, que siempre había, por ejemplo, en el sector forestal hay problemas para encontrar mano de obra y dar una respuesta a la obra pública y la no pública.