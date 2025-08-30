El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Marcelino Marcos Líndez, en la Braña Viecha de La Pornacal, en Somiedo. O. Villa

Marcelino Marcos Líndez

«Hay que invertir en accesos razonables a las zonas de interés para la ganadería»

Consejero de Medio Rural del Principado ·

«La Unión Europea quiere garantizar el abastecimiento interno, la calidad y el ecológico y reduce el apoyo al sector. No tiene sentido»

Octavio Villa

Octavio Villa

Gijón

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:20

Se ha reunido los últimos días con los ganaderos de Somiedo en la Braña Viecha de La Pornacal y con los vecinos de Genestoso, en ... Cangas del Narcea, a ambos lados de un incendio de cuya grave extensión los vecinos de ambos flancos de la cordal que divide Somiedo y Cangas culpan a la falta de medios, de obras de mantenimiento y a la excesiva burocracia que sufren para poder actuar ellos mismos en prevención. Ante ellos, el consejero lanzó la propuesta a las administraciones regionales y nacional de flexibilizar las normas para poder actuar en obras de prevención de incendios en zonas protegidas, como parques nacionales o reservas de la biosfera, con más agilidad. La entrevista, por cierto, se desarrolla entre la Braña Viecha y la terraza de un chigre tienda recién abierto en el pequeño pueblo de Corés, que recupera hostelería y punto de encuentro. Y las buenas recetas del dueño, un cocinero italiano.

