Un helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León. EFE

Investigan la muerte de una mujer de 30 años que se despeñó en Picos de Europa

El rescate se llevó a cabo en la vertiente leonesa en la madrugada del pasado viernes después de que una persona diese la voz de alarma tras no tener noticias de la víctima

Lucía Gutiérrez

Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:22

Tragedia en los Picos de Europa. Rescatan el cuerpo sin vida de una mujer de 30 años en la madrugada del viernes tras caer, según las primeras hipótesis, desde una de las carreteras que conecta Cordiñanes con Caín, en la provincia de León.

Según recoge leonoticias, La Guardia Civil mantiene abierta la investigación después de que el 112 de Castilla y León recibiera, a la 1.58 horas del pasado viernes, el aviso de que una mujer se había precipitado en la zona.

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Sabero llevó a cabo el rescate debido a la dificultad para acceder al lugar donde se encontraba la víctima.

Rescate y traslado del cuerpo

Según informó el 112, la voz de alarma la dio una persona que no se hallaba en el lugar, pero que avisó al no tener noticias de la víctima.

Los servicios de emergencia confirmaron que no se pudo hacer nada por salvar la vida de la mujer.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno confirmaron que la Guardia Civil mantiene la investigación abierta para esclarecer las circunstancias del suceso

