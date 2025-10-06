Investigan a dos personas causar dos incendios forestales en Castrillón y Nava En ambos casos el origen del fuego encuentra en la quema de rastrojos procedentes de la limpia de fincas

La Guardia Civil investiga a dos personas por provocar dos incendios forestales en Castrillón y Nava. En ambos casos las llamas se originaron por la quema de rastrojos y otros trabajos forestales, pese a que las condiciones meteorológicas llevaron al Principado a prohibir ambas prácticas.

El primero de los incendios ocurrió el pasado día 27 de julio en Pillarno, Castrillón, en torno a las 14.30 horas y en él tuvieron que intervenir los bomberos de Asturias, miembros de de la BRIF de Tineo y con medios aéreos. Las llamas afectaron a dos parcelas de masa forestal de eucalipto y pino, así como a matorral, tojos y diversas especies herbáceas. En total ardieron 12 hectáreas.

Fue un día después, cuando el fuego se encontraba controlado, aunque no extinguido, cuando el Seprona de la Guardia Civil de Avilés inició las ivestigaciones realizando una inspección ocular y buscando vestigios que pudieran indicar las causas de las llamas. Estas acciones y los testimonios de algunos vecinos, llevaron a los investigadores a un jardín anexo a una vivienda, próxima al lugar donde se produjo el incendio.

Dicho jardín mostraba síntomas evidentes de haber sido segado, amontonando los restos y quemándolos. Además, los agentes encontraron en el lugar una desbrozadora y un rastrillo. Mientras el titular de la finca realizaba otras labores, esta quema había salido del jardín hacia el exterior con una rápida propagación.

El índice de incendio en la zona era de 3 es decir alto, por lo que no se podía llevar a cabo estos trabajos. La persona investigada de 41 de años de edad y vecino de Castrillón, se le imputa un delito de incendio forestar por imprudencia.

Incendio de Nava

Fue la tarde del 6 de septiembre cuando se originó el incendio forestal en la zona de Pico Picalloreu. Trasladada al lugar una patrulla del Puesto de Noreña, en el lugar se encontraban ya en tareas de extinción dos camiones motobomba de Bomberos de Asturias, otras dos de bomberos del Ayuntamiento de Gijón y un helicóptero del 112 Asturias.

Dicho incendio afectó a masa forestal sin peligro para personas y bienes, quedando extinguido en torno a las 20 horas. De la investigación llevada a cabo por efectivos de Seprona de Nava, se pudo conocer que el riesgo de incendio ese día era de 4, es decir muy alto, se encontraba activado Infopa en situación 0, lo que lleva aparejada la prohibición de realizar quemas y utilización de maquinaria o equipos en los montes y áreas rurales en una franja de 400 metros alrededor de ellos, cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas.

La inspección técnico ocular llevada a cabo por los agentes de la Guardia Civil, determinó el lugar donde se había iniciado el incendio, que resultó corresponder con una finca particular en la cual, se había realizado dicho día trabajos forestales, limpieza y eliminación de matorral con máquina desbrozadora.

Por ello el pasado día 29 de septiembre se procedió a investigar a una persona de 68 años de edad y vecino de Siero como autor de un delito de incendio forestal. Las diligencias policiales instruidas fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Siero.