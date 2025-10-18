El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Guillermo Peláez y María Miranda.

IU-Asturias pide a Hacienda frenar la negociación de las cuentas hasta lograr un acuerdo previo

La formación reprocha al consejero que anuncie una ronda de contactos con el resto de las fuerzas sin antes marcar una posición común con sus socios de Gobierno

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Sábado, 18 de octubre 2025, 22:26

Comenta

Nuevo rifirrafe interno en el Gobierno regional. La decisión de la Consejería de Hacienda de iniciar la ronda de contactos con el resto de las ... fuerzas políticas para la negociación de los presupuestos el próximo miércoles, revelada por el PP en el marco de una comisión parlamentaria, no gustó en absoluto al socio minoritario. IU-Convocatoria por Asturies hizo pública su «estupefacción» por la decisión del consejero Guillermo Peláez de comenzar las conversaciones con el resto de las fuerzas políticas sin consensuar previamente con sus socios la posición común del Gobierno, y criticó al titular de Hacienda por haber actuado de forma unilateral. Ocurrió el pasado viernes, pero, 24 horas después, la situación seguía igual de enquistada, o peor.

