IU-Asturias pide a Hacienda frenar la negociación de las cuentas hasta lograr un acuerdo previo

Nuevo rifirrafe interno en el Gobierno regional. La decisión de la Consejería de Hacienda de iniciar la ronda de contactos con el resto de las ... fuerzas políticas para la negociación de los presupuestos el próximo miércoles, revelada por el PP en el marco de una comisión parlamentaria, no gustó en absoluto al socio minoritario. IU-Convocatoria por Asturies hizo pública su «estupefacción» por la decisión del consejero Guillermo Peláez de comenzar las conversaciones con el resto de las fuerzas políticas sin consensuar previamente con sus socios la posición común del Gobierno, y criticó al titular de Hacienda por haber actuado de forma unilateral. Ocurrió el pasado viernes, pero, 24 horas después, la situación seguía igual de enquistada, o peor.

Desde IU aseguran no haber recibido ningún tipo de respuesta por parte de la consejería ni llamada alguna de la Federación Socialista Asturiana (FSA), a la que también trasladaron su malestar, e instan al titular de Hacienda a frenar esta ronda de contactos hasta consensuar una posición de Gobierno o, de lo contrario, advierten a las fuerzas políticas que vayan a reunirse con el titular de Hacienda de que no cuenta con el respaldo de IU.

De hecho, el PP ya ha querido hurgar en la herida, y su portavoz, Álvaro Queipo, pidió ayer al consejero que «aclare la convocatoria de la próxima reunión para abordar los presupuestos» tras hacerse pública «una división interna entre los socios del Ejecutivo». Queipo dijo mostrarse «confuso» y pidió al Gobierno que diga «si siguen queriendo que el PP se siente el miércoles para poder tener ese contacto primero de cara a los presupuestos», ya que, dijo, «no entiendo esto de que un Gobierno nos llame a una reunión informativa y que una parte del mismo Gobierno se extrañe porque hayamos sido convocados».

Todo ocurría el viernes en el seno de una comisión parlamentaria en la que estaba previsto que el PP cuestionara al consejero sobre su intención de negociar los presupuestos. Horas antes, el portavoz del PP, Álvaro Queipo, recibió la llamada de la Consejería de Hacienda para mantener una primera toma de contacto el próximo miércoles, y así lo desveló en la comisión el diputado popular Andrés Ruiz, confirmándolo el propio consejero, quien explicó que tenía previsto reunirse con todas las fuerzas. Desde el gabinete de Presidencia confirmaron luego que, como viene siendo habitual, en esa ecuación no estaba Vox.

«Explícitamente»

Según informan desde IU, el consejero habría comunicado su intención de reunirse con el resto de las fuerzas políticas al coordinador general de IU y también consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, apenas unos minutos antes de hacerlo público. Y, según asegura la secretaria de Organización de Izquierda Unida, María Miranda, Zapico trasladó «explícitamente» al titular de Hacienda «la necesidad de establecer, inicialmente y en el seno del Gobierno de coalición progresista y reformista, los ejes en torno a los que debían girar las futuras cuentas autonómicas, antes de abrir el debate al resto de las fuerzas parlamentarias». «Es decir, la posición del Gobierno debe ser única, compartida y previamente discutida y acordada», defienden desde IU. Sin embargo, denuncian, la petición de Zapico no se tuvo en cuenta.