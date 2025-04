La izquierda intenta agilizar los plazos para constituir la comisión sobre Cerredo

La comisión de investigación del accidente de la mina de Cerredo ha llevado a los partidos de izquierda en menos de una semana a ... un estado de bipolaridad. Primero, a una situación cismática por la decisión de Covadonga Tomé, líder de Somos Asturies y diputada del Grupo Mixto, de apoyar la constitución de esa comisión, a la que se opusieron PSOE e IU-Convocatoria por Asturies. Y ahora, una vez asumido que la habrá y tras anunciar estas dos formaciones que renuncian a presentar objeciones a la misma, tratan de amarrar con la líder de Somos el control de la comisión. El objetivo, intentar agilizar los plazos para su constitución y para hacer a julio mes hábil en la Junta General para, de esta forma, puedan celebrarse las comparecencias.

De momento, uno de los primeros pasos para intentar adelantar los plazos lo dio ayer Covadonga Tomé. La diputada del Grupo Mixto registró en la Junta un escrito en el que manifiesta su renuncia a oponerse a la comisión parlamentaria de investigación. Según explicó la líder de Somos Asturies, se trata de un trámite que, si el resto de grupos lo secundan, permitirá formar ya la citada comisión sin agotar el plazo de siete días hábiles que fija el reglamento para ello. Este plazo finaliza el 2 de mayo.

Por ello, invita al resto de grupos parlamentarios a que presenten dicho escrito y propone además declarar hábil el mes de julio para continuar con los trabajos de esta comisión en la Junta General y evitar así que «se eternicen los plazos».

Controlar los tiempos

En IU-Convocatoria por Asturies comparten esta posición. La coalición entiende que una vez asumido que habrá comisión de investigación –cabe recordar que la Comisión Colegiada de IU se opuso a ella–, el objetivo ahora es evitar que se dilate en el tiempo. Porque son los tiempos los que quieren marcar desde la izquierda, es decir, dar la vuelta a esa «derrota» que supuso ver cómo Covadonga Tomé apoyaba la constitución de un comisión de investigación impulsada por PP y Foro para que sea el bloque mayoritario de la Junta General a que controle los tiempos. «Es la forma de que la derecha y la extrema derecha no conviertan la comisión en el circo que quieren que sea y que sea un ariete contra el Gobierno», afirman desde IU, socio del PSOE en el Ejecutivo regional.

Es por ello por lo que el PSOE, IU y Tomé –entre los tres suman mayoría absoluta en la Cámara asturiana– tratan de recuperar el control de la situación. Por ello, intentarán llegar a un acuerdo que permita a este bloque tener la presidencia de la comisión y, después, conseguir que julio sea hábil para que puedan celebrarse las reuniones de la citada comisión con sus respectivas comparecencias. Es decir, agilizar la comisión lo más posible para evitar que se eternice y, por tanto, que se convierta en el foco político durante meses.

PP y Vox critican la maniobra

La petición de Covadonga Tomé de que el resto de los grupos también registren el escrito manifestando que no se oponen a la constitución de la comisión de Cerredo no ha sido bien acogido por la derecha. En el PP, su diputado Rafael Alonso, considera que «comenzar con un subterfugio para eludir el plazo de siete días que el Reglamento de la Cámara fija no es un buen principio para un trabajo que deberá ser riguroso y garantista».

Alonso recuerda que conforme a ese reglamento, corresponde a la propia comisión elaborar un plan de trabajo y «habrá que escuchar a los miembros de la comisión antes de avanzar decisiones para las que hay tiempo».

Para el diputado popular, Covadonga Tomé, «con una propuesta, que puede parecer bienintencionada, busca un protagonismo que no ayuda en nada. Conductas así sólo servirán para dar argumentos a los socios de Gobierno que siguen acusando a la oposición de intereses espúreos».

En Vox también critican lo que entienden como «maniobra» de Tomé y de la izquierda. «La comisión de investigación de la tragedia de Cerredo tiene que ser transparente, seria y que sirva para depurar responsabilidades a todos los niveles», insistió la portavoz del grupo, Carolina López. Por ello, «mucho nos tememos que si los partidos que forman parte del Gobierno y pueden tener responsabilidades en el trágico accidente de la mina o sus acólitos están en la mesa de la comisión, la transparencia será más que cuestionable. Vamos a hacer todo lo posible porque la comisión sea real y no sea un circo orquestado por la 'grey' socialcomunista asturiana».