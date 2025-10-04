José Barreiro vuelve a Sama medio siglo después de su fallecimiento

El cementerio de Sama de Langreo acogerá el próximo sábado la inhumación de los restos del histórico socialista José Barreiro y de su familia, ... procedentes de Chaum, en el Pirineo francés. En el año del 50 aniversario del fallecimiento de Barreiro en Toulouse, después de un largo exilio, se trata de un acto que quiere «saldar la enorme deuda de gratitud que los socialistas y progresistas asturianos tenemos con el 'maestro de Sama', como era conocido en Langreo», explica el presidente de la Fundación José Barreiro, Jesús Sanjurjo. «Su vuelta a Asturias es un ejercicio de reconocimiento a su figura y una justa y mínima reparación a sus largos y duros años en el exilio», añade.

La repatriación de los restos de José Barreiro a Asturias ha sido coordinada por la propia fundación que lleva su nombre, por la Federación Socialista Asturiana, por las Juventudes Socialistas de Asturias y por la Unión General de Trabajadores, y financiada en buena medida por las aportaciones solidarias de los afiliados y simpatizantes de estas organizaciones.

El programa de actos comienza hoy, con el desplazamiento a Chaum de un delegación asturiana que participará mañana en los actos de exhumación de los restos de José Barreiro, su esposa Felicidad y sus hijos Alfaradí y Milena en el cementerio de la localidad. Los restos retornarán a Asturias el miércoles.

La inhumación tendrá lugar el sábado a las diez de la mañana en el cementerio de Sama de Langreo y a continuación, a las once y media horas, se celebrará un acto de homenaje en las Escuelas Dorado de Sama. En estos actos intervendrán representantes destacados de las organizaciones que han coordinado el retorno de José Barreiro a Asturias, como del secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; o el presidente de la fundación, Jesús Sanjurjo, entre otros.

Para Sanjurjo, estos actos representan un merecido tributo y reconocimiento «al compromiso fiel y permanente de José Barreiro con las organizaciones socialistas», desde su «relevante papel» en la dirección del PSOE y la UGT en el exilio hasta su «ingente tarea» al frente de la Comisión Socialista Asturiana, «piedra angular en el soporte político y económico de la actividad clandestina de la Federación Socialista Asturiana en la lucha contra la dictadura».

Una vida por el socialismo

José Barreiro García nació en Sama el 18 de marzo de 1908. Fogueado inicialmente entre los avatares de las luchas de los mineros y en el ambiente de unas organizaciones socialistas que brotaron en la cuenca del Nalón pocos años antes, contó como maestro con su hermanastro Lázaro García, el barbero de Sama, devenido desde muy pronto en librero, escritor y publicista destacado del socialismo.

La entrada en las Juventudes Socialistas

Superadas las duda iniciales, José Barreiro se afilia las Juventudes Socialistas en el año 1929, en el final del Gobierno del general Miguel Primo de Rivera. Su ingreso fue saludado en La Aurora Social del mes de agosto en los siguientes términos: «Con nuestra propaganda individual vemos que van ingresando en las Juventudes muchachos de gran mérito, que vienen con gran entusiasmo a trabajar por las ideas socialistas. En Sama se puede constituir una Juventud de las mejores porque hay una porción de jóvenes que sienten nuestros ideales; y con el ingreso de José Barreiro se puede adelantar doble más terreno».

La entrada de Barreiro en la Juventud Socialista de Sama, junto con un grupo de compañeros de estudios —en el mismo año 1929 se matriculó en la Escuela de Magisterio de Oviedo, compatibilizando las tareas académicas con el trabajo en el exterior de las minas propiedad de la empresa Carbones La Nueva—, revitalizó una organización, que había quedado muy debilitada como consecuencia de la escisión comunista de 1921. Contribuyó también la reconstrucción del Grupo Femenino en el que destacan desde el primer momento Purificación Tomás y Selina Asenjo, así como la puesta en funcionamiento de la escuela laica de Sama, creada a propuesta del propio Barreiro y de la que fue maestro.

La proclamación de la República en 1931 fue motivo de esperanza para aquellos jóvenes entusiastas. Barreiro, que ese año contrajo matrimonio con Felicidad Gutiérrez, de 19 años, participó activamente en los hechos que precedieron a las elecciones del 12 de abril, hasta el punto de que, como el mismo dejó dicho, en poco tiempo fue «preso y procesado por cuatro veces». En aquellas circunstancias, se completó su convergencia con el socialismo, incorporándose como maestro nacional a la FETE-UGT el 1 de mayo de 1933, tras concluir brillantemente la carrera de Magisterio.

Revolución de octubre y Guerra Civil

José Barreiro intervino decididamente en los acontecimientos revolucionarios de octubre de 1934. Primero, en la agitación previa, fomentando el acercamiento de los maestros a los obreros. Después, en los acontecimientos desencadenados la noche del 4 al 5 del citado mes. Tras la derrota, fue sorprendido cuando intentaba huir hacia Luarca, y fue retenido en las dependencias del antiguo convento de las Adoratrices de Oviedo, donde sufrió «refinados métodos de tortura», según la fundación que lleva su nombre. No fue liberado hasta después del triunfo del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936. Tras el estallido, el 18 de julio del mismo año, de la Guerra Civil, José Barreiro se destaca como dirigente del socialismo regional.

En efecto, con 28 años de edad, el 'Maestro de Sama' asume funciones político-administrativas en el Comité Provincial del Frente Popular de Asturias, inicialmente constituido en Sama de Langreo y trasladado a Gijón el 6 de septiembre de 1936, en donde ya en diciembre toma el nombre de Consejo Interprovincial del Frente Popular de Asturias y León, presidido por el socialista Belarmino Tomás.

Barreiro ocupó primero la Secretaría de Instrucción Pública en el departamento correspondiente y después la de Guerra, cuya titularidad detentaba Belarmino Tomás. Pero en abril de 1937 el Gobierno de Francisco Largo Caballero decidió la supresión de las Consejerías de Guerra allí donde, como en Asturias, se habían constituido. Esto significó el momentáneo alejamiento de Barreiro del Consejo Interprovincial en el momento en que, a sus 29 años, era ya una personalidad en el socialismo regional, tanto a nivel político como sindical.

El 'Maestro de Sama' era figura imprescindible en los actos organizados por la Secretaría de Propaganda de la FSA. Pero, además, en el congreso provincial de la UGT, celebrado en Gijón del 6 al 11 de abril de 1931, fue elegido vicepresidente del Comité Ejecutivo. No obstante, la marcha de la guerra provocará que sea instado de nuevo por Belarmino Tomás a incorporarse a puestos de responsabilidad en el Consejo Interprovincial, al ser nombrado por éste presidente de la Junta de Defensa Civil creada el 31 de mayo de 1937. Como tal presidente se marcha de España por el puerto de Gijón, con los demás componentes del consejo, la noche del 20 al 21 de octubre de ese mismo año. José Barreiro no volvería a pisar Asturias.

Como otros miles de asturianos que, sorteando el acoso de la armada rebelde que patrullaba por el Cantábrico, lograron arribar a las costas atlánticas francesas, no tardó en retornar a la España republicana, concentrándose la mayoría en Cataluña y en el área levantina. Allí Barreiro es implícitamente reconocido como dirigente indiscutible de los socialistas asturianos refugiados, posición que se consolidará a partir de 1939 en el exilio.

Liderazgo entre los socialistas exiliados

En Cataluña, el sentido orgánico del socialismo regional se tradujo en la constitución inmediata de la Agrupación de Socialistas Asturianos (ASA) y su complemento asistencial, la Agrupación de Socialistas Refugiados de Asturias (ASRA), con sede en Barcelona, que llegó a tener más de 1700 afiliados. A comienzos de noviembre de 1937, José Barreiro fue elegido secretario general del Comité Ejecutivo de la ASA en una candidatura de la que además formaban parte Inocencio Burgos (presidente), Belarmino Tomás (vicepresidente), Rogelio Lagar (secretario administrativo), Lorenzo López Mulero (secretario sindical), Ángel de Ávila (secretario juvenil), Purificación Tomás (secretariado femenino), Paulino Rodríguez (secretario de milicias), Manuel Suárez (secretario de actas) y Amador Fernández (vocal). Detentaría el mismo cargo en el Centro Asturiano de Cataluña desde marzo de 1938 hasta la caída de Barcelona, a comienzos de febrero de 1939, en poder del ejército franquista.

La confianza depositada por los socialistas asturianos en José Barreiro durante su estancia en Cataluña se ratificó en el periodo de 36 años de exilio en Francia, donde fue el alma y principal inspirador de la Comisión Socialista Asturiana (CSA), de la que fue secretario general hasta su muerte. Concebida la CSA como prolongación de la ASA, cumplió funciones de solidaridad y ayuda, tanto de los compañeros del exilio como del interior. Pero, además, sobre el socialismo asturiano de uno y otro lado de los Pirineos, Barreiro, líder reconocido por unos y otros, trascendió como dirigente a la totalidad del socialismo español.

Entre otros cargos en el exilio fue vocal de la CE de la UGT desde 1946 hasta 1969 y vicesecretario general del PSOE 1950 hasta 1967. Desde el corazón de las organizaciones socialistas, por otra parte, fue figura clave de la renovación de las mismas iniciada en el X Congreso del PSOE en el exilio, celebrado en el mes de agosto de 1967 y que culminó en el congreso de Suresnes (octubre de 1974).

Articulista y conferenciante

No escribió libros, pero sí innumerables artículos para periódicos y revistas porque quería, según dejó dicho, transmitir a muchos lectores «su mensaje, su visión de la vida, sus opiniones sobre los acontecimientos». Fue, asimismo, un activo conferenciante y animador de debates. Fue, en suma, un intelectual marxista, pero no dogmático, aunque firmemente convencido de que los factores económicos constituían el epicentro de las estructuras de cualquier formación social.

A esa faceta de su personalidad, además de a las de «hombre íntegro y socialista indesmayable», se refirió su amigo y correligionario Antonio García Duarte en la oración fúnebre que pronunció ante su tumba en el cementerio civil de Chaum (Alto Garona), el 18 de agosto de 1975, a las 4 de la tarde. El día antes, José Barreiro, a los 67 años de edad, había fallecido en la Clínica Pasteur (Toulouse), víctima de una larga enfermedad, contraída a comienzos del exilio en Francia como consecuencia de la dureza del trabajo en las minas pirenaicas.