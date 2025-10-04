El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Intervención de José Barreiro en el acto en recuerdo de la Revolución de 1934, en el Cine Espoir. Fundación José Barreiro

José Barreiro vuelve a Sama medio siglo después de su fallecimiento

El cementerio de Sama de Langreo acogerá el próximo sábado la inhumación de los restos del histórico socialista José Barreiro y de su familia, procedentes de Chaum, en el Pirineo francés

E. C.

Gijón

Sábado, 4 de octubre 2025, 14:30

Comenta

El cementerio de Sama de Langreo acogerá el próximo sábado la inhumación de los restos del histórico socialista José Barreiro y de su familia, ... procedentes de Chaum, en el Pirineo francés. En el año del 50 aniversario del fallecimiento de Barreiro en Toulouse, después de un largo exilio, se trata de un acto que quiere «saldar la enorme deuda de gratitud que los socialistas y progresistas asturianos tenemos con el 'maestro de Sama', como era conocido en Langreo», explica el presidente de la Fundación José Barreiro, Jesús Sanjurjo. «Su vuelta a Asturias es un ejercicio de reconocimiento a su figura y una justa y mínima reparación a sus largos y duros años en el exilio», añade.

