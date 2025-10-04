José Luis Marín, psiquiatra: «Cuando insultas a tu hijo, no deja de quererte, deja de quererse a sí mismo» El presidente de honor de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia inauguró el Congreso sobre Salud Emocional organizado este sábado por el Teléfono de la Esperanza con motivo de su 50 aniversario

Las experiencias traumáticas «no se pasan, se instalan en nuestro cerebro» y, tarde o temprano, «se van a manifestar en forma de síntomas bio-psicosociales». La afirmación es del psiquiatra y psicoterapeuta José Luis Marín, que hoy abría el Congreso sobre Salud Emocional organizado por el Teléfono de la Esperanza con motivo de su 50 aniversario. Trataba así de explicar que los traumas precoces «están estrechamente relacionados con la salud futura». La salud «en mayúsculas», precisa este profesional con más de 40 años de experiencia, que considera «equivocado y nada útil que se aborde lo mental, lo corporal y lo social por separado».

El doctor Marín, fundador y presidente de honor de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia (SEMPyP), puso el foco en «¿qué te ha pasado? y no en el ¿qué te pasa?» para ir a la raíz de los problemas emocionales que arrastra la población. «No hay emociones malas. Todas ellas son imprescindibles. El miedo, por ejemplo, nos salva cada día», expuso. Pero «no venimos preparados de fábrica para saber manejarlas» y mantener «el cerebro en paz».

El modo en el que cada uno afronta y regula esas emociones tiene «estrecha relación», en la mayoría de ocasiones, con traumas precoces, ocurridos en los primeros años de vida y que «generan secuelas a lo largo de la vida». Y diferenció dos tipos: traumas simples, que «son los que tienen voz y que todo el mundo entiende, como el fallecimiento de una persona querida, un accidente de tráfico o un atraco», y traumas complejos, «de los que no se habla y, por tanto, no tienen voz». En estos últimos enmarcó experiencias «inasumibles» como el abuso sexual infantil, que «afectan a un 17% de la población y son una auténtica pandemia». Pero también el maltrato corporal, la sobreexigencia, el detrato o el abandono.

«Ahora a los niños no se les castiga, se les ignora. Necesitan un abrazo, pero papá o mamá les compra un iphone», señaló Martín. Y añadió: «Cuando a un niño se le insulta, no deja de quererte, deja de quererse a sí mismo; no se siente no querido, se siente no querible». Dicho esto, «no se trata de criminalizar a los padres, para nada. En el mundo actual no hay ninguna posibilidad de satisfacer al 100% las necesidades de nuestros hijos. Bastaría con un 70-80%», precisó el fundador del Foro Internacional para la Formación en Psicoterapia.

Más de 8.100 llamadas al año en Asturias

Con él, participan en el congreso del Teléfono de la Esperanza José Carlos Ruíz, filósofo, ensayista y escritor especializado en pensamiento crítico; Maripaz García-Portilla, catedrática en Psiquiatría en la Universidad de Oviedo y académica de número de la Real Academia de Medicina de Asturias; Irene Villa, psicóloga y autora del libro Saber que se puede, fruto de su experiencia como víctima de un atentado de ETA; y Javier Urra, psicólogo de la fiscalía de menores de Madrid.

«El Teléfono de la Esperanza es más necesario que nunca», concluía Angélica Rodríguez, psicóloga que ha colaborado más de diez años con el Teléfono de la Esperanza, que, según su presidenta Ladis García, atiende más de 8.100 llamadas en Asturias a lo largo del año, «y creciendo». Al otro lado de este teléfono, encuentran «mucha soledad», «gente que necesita sentirse escuchada» y la desesperación de quienes están al borde del suicidio: «Llaman no porque quieren morirse, sino porque quieren acabar con su dolor».

