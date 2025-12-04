El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Juan Cofiño, el presidente del Colegio Oficial de Abogados de Oviedo, Antonio González-Busto, y la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, en la inauguración de las jornadas sobre Derecho Consuetudinario. E. C.

Las costumbres asturianas como derecho: el presidente de la Junta inaugura las jornadas sobre derecho consuetudinario

Cofiño defiende la labor de compilación de esas tradiciones porque «ayuda a que la costumbre sea traída al proceso y que los jueces se vean obligados aplicarlas»

D. Espina

Oviedo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:41

La celebración de las I Jornadas sobre derecho consuetudinario asturiano, organizadas por el Colegio de Abogados de Oviedo con motivo del 250 aniversario de la corporación, ha contado con la asistencia del presidente de la Junta General. Juan Cofiño, que ha intervenido en el acto, se ha referido a la difusión jurídica y cultural del derecho consuetudinario llevado a cabo en Asturias desde la publicación de la compilación elaborada en su día por la Junta General. En concreto, el presidente del Parlamento asturiano ha recordado el Dictamen de la Comisión Especial de Derecho Consuetudinario Asturiano de la Junta General de 6 de marzo de 2007, rendido al Pleno de la Cámara en su sesión de 15 de marzo de 2007, con Ignacio Arias como Letrado del Parlamento autonómico.

Juan Cofiño considera que, tras ese precedente, «ahora es el trabajo que queda pendiente». A su juicio, «no se trata de compilar por compilar, sino que la costumbre forma para de la fuente del Derecho». Esa labor de compilación, añade, «ayuda a que la costumbre sea traída al proceso y que los jueces se vean obligados aplicarla».

Durante su intervención en la inauguración de las jornadas, el presidente del Parlamento asturiano puso en valor este tipo de actividades porque permiten «dar pormenores sobre la parroquia rural y la casería». Por ello, se comprometió a «desde la Junta General ser partícipes y colaborar».

En el acto de inauguración de las Jornadas también intervinieron el decano del Colegio de Abogados, Antonio González-Busto, y la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez.

