Juan Cofiño anima a los jóvenes a combatir «el populismo y el negacionismo»

El Foro Comunicación y Escuela del IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo cerró con broche de oro su 17 edición con una agitada jornada que empezó en la mañana de este jueves en las instalaciones del centro educativo con las ponencias de destacadas personalidades, bajo el título 'Conectados al saber'. Intervinieron la doctora Margarita del Val, el director del Aeropuerto de Asturias, Pedro Cotilla; el director del Diario de Ávila, Pablo Serrano; el cronista oficial de Vegadeo, Luis Casteleiro; el director de orquesta Ramón Torrelledó; el científico Enrique de la Rosa y el profesor Emilio García.

Ya por la tarde, tuvo lugar el acto formal de clausura en el que el docente y exdirector del centro Emilio García recibió la Insignia de Oro del Foro «por su contribución a este proyecto educativo». También se entregaron un total de catorce 'Pupitres de honor' y veintiún placas de honor para agradecer a las personas y entidades que hacen posible la organización del Foro. Al acto de clausura asistieron la consejera de Educación, Eva Ledo, el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, y la vicepresidenta primera del Parlamento, Celia Fernández.

Luis Felipe Fernández, coordinador del Foro Comunicación y Escuela, quien además este año recogió en Valencia una de las Placas de Honor que entrega anualmente la Asociación Española de Científicos (AEC), aseguró que «hoy estamos celebrando todos los caminos recorridos juntos en todo este largo tiempo, todas las voces que han llenado nuestras aulas, todos los corazones que han descubierto que la educación es una fuerza capaz de cambiar vidas, de unir lugares y de abrir nuevos horizontes», expresó.

Ampliar La cientñifica Margarita del Val recibe el 'Pupitre de Honor' de manos del director del Foro Comunicación y Escuela, Luis Felipe Fernández, y la consejera de Educación, Eva Ledo. E. C.

«Derechos y libertades»

Durante su intervención en el acto, el presidente de la Junta General del Principado reconoció estar «muy preocupado por el cambio que se está operando en el mundo». Explicó Cofiño que después de la Segunda Guerra Mundial, «hemos construido un mundo mejor, sobre todo en Europa, un mundo de derechos y libertades en el marco de un sistema político de democracias liberales y un dispositivo del Estado de Bienestar con buenos servicios públicos», pero ese modelo está ahora, «por primera vez en mucho tiempo, comprometido».

Para Juan Cofiño, «están de vuelta todos los demonios del pasado, como el populismo y el negacionismo, y sois los jóvenes los que tenéis que combatir esto y espero que lo hagáis, primero por valores y también por egoísmo personal, por que tenéis que entregar esta Europa de los derechos y los valores».

Asimismo, el presidente del Parlamento asturiano hizo una encendida defensa de los docentes, «esa profesión determinante porque ayuda a construir el futuro». «Una profesión escasamente valorada, pero que es imprescindible porque predetermina todo en la etapa escolar». «Quiero reivindicar a los maestros», añadió, para concluir su intervención «agradeciendo a la comunidad educativa de los Oscos-Eo, que habéis puesto una capa que añade un valor añadido a la educación».