La Junta pide por unanimidad eliminar el peaje del Huerna por «innecesario y agraviante» El diputado Ovidio Zapico (IU), hablando con Pedro Leal (Foro). Al fondo los escaños de Ciudadanos, Podemos y el PP. / ÁLEX PIÑA El ministro Ábalos se muestra abierto a revisar el modelo concesional porque las empresas «han tenido unos beneficios importantísimos» RAMÓN MUÑIZ OVIEDO. Sábado, 6 octubre 2018, 03:44

Tres minutos invirtió el presidente de la Junta General, Pedro Sanjurjo, en leer ayer un texto rotundo, respaldado por todos los partidos, que expresa más un deseo que una opción real. La declaración institucional recoge «la necesidad de estudiar, a la mayor brevedad posible, la supresión del peaje de la AP-66 o autopista del Huerna». Lo hace ahora porque sus señorías creen estar «en un momento adecuado y decisivo» para sumar votos «en un asunto de lógica y sentido común». Respetar la concesión otorgada a Aucalsa para que explote la AP-66 hasta el año 2050 es «innecesario y agraviante para los bolsillos de la ciudadanía», estima el texto propuesto por Podemos.

No es la primera vez que los políticos asturianos recurren a este tipo de textos para quejarse o presionar al partido que en ese momento sustenta al Gobierno central. En abril el Pleno gijonés aprobó otra declaración similar. En 2006 la Junta General fue el escenario en el que IU se alió con el PP para reclamar al Principado que peleara nuevas rebajas de tarifas con el ministerio.

El asunto llevaba años desaparecido hasta que el consejero Fernando Lastra lo recuperó en febrero. La ventana de oportunidad para ello era que el ministerio entonces controlado por el PP había anunciado que rescataría las radiales quebradas de Madrid y volvería a licitar los peajes cuya concesión expirara. La oposición, entonces, avaló la idea criticando el «oportunismo» con que era resucitada. Ayer el propio Lastra defendió que «para ser honestos desde el punto de vista intelectual, hemos manifestado lo que no queremos». La declaración efectivamente advierte al ministerio que el Principado no puede pagar una rebaja del peaje. El rescate en cambio es «un asunto tan oneroso que no se resuelve con una mera declaración; exige un ejercicio de realismo, no mágico, sino económico», indicó.

El ministro está dispuesto a alimentar el debate sobre los peajes. «El sistema concesional hasta la fecha ha supuesto altísimos beneficios para las concesionarias, por eso exige una revisión de ese modelo», explicó José Luis Ábalos en 'La voz de Galicia'. Los peajes «están muy focalizados y se producen en el este y en el noroeste. Tenemos que abordarlo», animó. Ábalos quiere que el Congreso analice cómo repartir la factura del mantenimiento de las carreteras. «Si el coste se reparte es mucho menor para los que actualmente tienen que sufrir un mayor coste», dijo. Una de las fórmulas que debatirán los diputados, avanzó, será la de aplicar un pago por uso de infraestructuras. «Hay que reflexionarlo», anotó.