El juzgado acuerda el ingreso de la menor detenida por la muerte de su cuñada en Candamo en el centro de menores de Sograndio Se ha aceptado el criterio de la sección de menores de la Fiscalía que, al tratarse de una menor de edad, llevará a cabo la instrucción

gentes de la Guardia Civil en la vivienda de Aces, en Candamo.

Olaya Suárez Gijón Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:07 | Actualizado 15:18h.

El juzgado ha acordado el ingreso cautelar en el módulo terapéutico del centro de menores de Sograndio de la menor detenida por la muerte de su cuñada en Candamo este fin de semana.

Era la solicitud de la sección de menores de la fiscalía del Principado que lleva a cabo la instrucción al tratarse de una menor.

