El juzgado acuerda el ingreso de la menor detenida por la muerte de su cuñada en Candamo en el centro de menores de Sograndio
Se ha aceptado el criterio de la sección de menores de la Fiscalía que, al tratarse de una menor de edad, llevará a cabo la instrucción
Gijón
Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:07
El juzgado ha acordado el ingreso cautelar en el módulo terapéutico del centro de menores de Sograndio de la menor detenida por la muerte de su cuñada en Candamo este fin de semana.
Era la solicitud de la sección de menores de la fiscalía del Principado que lleva a cabo la instrucción al tratarse de una menor.