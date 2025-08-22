Sube la lista de espera en Dermatología y Cirugía Pediátrica en pleno récord quirúrgico del mes de julio

La última actualización de la lista de espera quirúrgica refleja un descenso de casi 2.000 pacientes con respecto a julio del año pasado. ... Fruto, según la Consejería de Salud, de un nivel de actividad que no se producía desde el verano de 2018. Este récord, de 4.124 cirugías realizadas en un mes tradicionalmente marcado por las vacaciones del personal, tiene su reflejo en prácticamente todas las especialidades. Todas, menos cuatro: Dermatología, Cirugía Pediátrica, Neurocirugía y Oftalmología, las únicas que presentan un balance negativo en la comparación con julio de 2024.

De todas ellas, es en Dermatología donde el crecimiento de la lista de espera ha sido mayor. En concreto, hay 242 pacientes más que hace un año, lo que supone un aumento de las intervenciones pendientes del 35%. El servicio de Cirugía Pediátrica sería el siguiente , con 119 personas más en lista de espera. que también representa el 35% dentro del volumen de actividad y las cifras que viene registrando esta especialidad.

En cuanto a los neurocirujanos, han pasado de tener 119 pacientes en lista de espera a 232: unincremento del 14%. Y en lo que se refiere a Oftalmología, también se ha producido un incremento, pero de escasa entidad. De hecho, la variación con respecto al verano pasado no llega ni al 1%. Las patologías oculares son, no obstante, las que tradicionalmente generan una mayor presión asistencial en los hospitales públicos asturianos, junto con las traumatológicas.

Las explicaciones de la Consejería de Salud

«Cirugía Pediátrica es un servicio de referencia de la comunidad autónoma y, en época estival, que hay menos quirófanos, se emplean mayoritariamente para patología preferente o urgente», explica la Consejería de Salud. Y prosigue: «En el caso de Neurocirugía y Dermatología, hay más pacientes en lista de espera, pero la demora media, es decir el tiempo que espera el paciente para ser intervenido, es menor que el año pasado». Dicho esto, «hay que destacar que ninguna de las tres especialidades tienen pacientes en lista por encima de los 180 días».

Con todo, la sanidad pública asturiana tiene a 21.536 personas esperando a pasar por quirófano, que «son 579 más que en junio», puntualiza la diputada Pilar Fernández Pardo para quitar hierro al récord del que se enorgullece el Principado. En su opinión, «estamos ante un problema recurrente que el Gobierno de Barbón es incapaz de resolver».