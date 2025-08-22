El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Entrada principal al edificio de consultas externas del Hospital Universitario Central de Asturias. Álex Piña
Sanidad en Asturias

Sube la lista de espera en Dermatología y Cirugía Pediátrica en pleno récord quirúrgico del mes de julio

Son las únicas especialidades, junto con Neurocirugía y Oftalmología, que acumulan más operaciones pendientes que el verano pasado, en algunos casos con incrementos de hasta el 35%

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Viernes, 22 de agosto 2025, 06:37

La última actualización de la lista de espera quirúrgica refleja un descenso de casi 2.000 pacientes con respecto a julio del año pasado. ... Fruto, según la Consejería de Salud, de un nivel de actividad que no se producía desde el verano de 2018. Este récord, de 4.124 cirugías realizadas en un mes tradicionalmente marcado por las vacaciones del personal, tiene su reflejo en prácticamente todas las especialidades. Todas, menos cuatro: Dermatología, Cirugía Pediátrica, Neurocirugía y Oftalmología, las únicas que presentan un balance negativo en la comparación con julio de 2024.

