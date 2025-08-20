El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Intervención en el HUCA para implantar un nuevo dispositivo frente al párkinson.

La sanidad pública asturiana realizó 4.124 operaciones en julio, la mayor cifra de actividad quirúrgica desde 2018

En lista de espera siguen todavía 21.536 pacientes. En cuanto a las consultas externas, son 107.512 las personas que están pendientes de una primera cita con el especialista

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:15

La sanidad pública asturiana realizó en el mes de julio 4.124 operaciones. Es la mayor cifra de actividad quirúrgica desde 2018, lo que ha permitido reducir la lista de espera en 1.978 personas con respecto al verano pasado. No obstante, siguen pendientes de cirugía 21.536 pacientes.

«Los resultados son positivos en todos los tramos, pero especialmente entre los grupos que llevan más tiempo en lista», destacan desde el Servicio de Salud del Principado (Sespa). En concreto, «el número de personas que aguardan más de 180 días ha bajado un 12%», se detalla.

En cuanto a las consultas externas, la lista de espera también se ha reducido y, en comparación con julio de 2024, hay 4.582 pacientes menos que están pendientes de una primera cita con el especialista. Con todo, los que aún no han sido atendidos ascienden a 107.512. Traumatología, Dermatología y Oftalmología siguen siendo los servicios que presentan una mayor presión asistencial.

