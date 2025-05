Borja Sánchez se incorporó el pasado 8 de abril al Consejo de Gobierno como consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo tras su baja por enfermedad ... para tratarse de un proceso oncológico y, sólo dos semanas después, la dimisión de Belarmina Díaz como consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio precipitó una importante reorganización en el seno del Ejecutivo que le convirtió en uno de los 'superconsejeros' de Adrián Barbón. Sánchez ofrece a EL COMERCIO su primera entrevista al frente de Ciencia, Industria y Empleo tras asumir gran parte de las competencias de la extinguida consejería de Transición Ecológica y renovar de arriba a abajo todo el equipo del área de Industria. «Tengo el mandato de regenerar y eso hay que hacerlo con un nuevo equipo de mi confianza», explica. Por delante tiene ahora importantes retos, como esclarecer lo ocurrido en la mina de Cerredo, revisar la estrategia industrial teniendo en cuenta la llegada de nuevas inversiones y garantizar la continuidad de Arcelor. Para ello apela al ADN de la consejería que dirige desde 2019: «Máxima transparencia y búsqueda de soluciones».

–Se acaba de incorporar tras una larga baja médica y le han puesto trabajo extra. Entiendo que vuelve con las pilas cargadas...

–Me siento bien, con los efectos secundarios que creo que son llevables, y justo tras acabar la parte más dura de la quimioterapia, así que puedo asumir las funciones con garantías. Puedo trabajar, puedo seguir aportando y tenía muchas ganas de reincorporarme porque creo que retomar la actividad y tener la cabeza entretenida en otras cosas es, en este caso, hasta terapéutico.

–Se han unificado las áreas de Ciencia e Industria. ¿Cuánto hay de convicción política y cuánto de imperiosa necesidad por las actuales circunstancias?

–Era una fusión y una integración que ya se venía dando desde el momento que se creó la Consejería de Ciencia en julio de 2019. Venimos trabajando en una agenda común para garantizar que Asturias siga siendo una región industrial con la ayuda de la ciencia y de la innovación. Lo que ha cambiado ahora es que esas competencias están bajo el mismo titular y lo que vamos a tratar de hacer es que esta nueva condición cree sinergias porque en Asturias tenemos un montón de oportunidades e inversiones que cada vez vienen más con un componente tecnológico. En materia de industria de Defensa, por ejemplo, estamos viendo que muchos de los anuncios no sólo son de producción, sino también de desarrollo tecnológico. Tenemos que aprovechar esas cuestiones.

–La nueva estructura de la consejería supone, en la práctica, el cese del equipo de Belarmina Díaz. ¿Esa era la regeneración de la que hablaba Barbón?

–Estamos en un momento en el que, efectivamente, el mandato que tengo del presidente es de regeneración y yo creo que ese proceso tiene que empezar de la mano de un nuevo equipo. Con personas de mi plena confianza, bagaje profesional y conocimiento de la Administración. Para mí era importante comenzar renovando el equipo.

–¿Es una forma de reconocer la responsabilidad política en el caso Cerredo?

–No. Bajo ninguna circunstancia. Esto obedece a ese mandato de regeneración que no sólo afecta a los nombres sino a la propia estructura de la Consejería, en la que también ha habido cambios.

–Barbón le ha encomendado remover cielo y tierra para que no se repita lo ocurrido en esa mina. ¿Se han revisado el resto de explotaciones?

–Se han revisado otras explotaciones con proyectos de investigación y, efectivamente, hay expedientes administrativos abiertos que estamos estudiando para ver cómo cerrarlos en el menor tiempo posible.

Permisos mineros

–Se refiere al de TYC Narcea. Pero, ¿se han revisado el resto de explotaciones con permiso de investigación?¿Se han detectado más irregularidades?

–Se ha revisado todo y a mí no me consta que se hayan abierto más expedientes de ese tipo. Tenemos identificadas dónde están en Asturias todas las explotaciones mineras, quiénes tienen permiso, cuáles están cerradas...Pero ahora toca ser prudentes porque no podemos tomar decisiones equivocadas. Toca esperar a ver qué nos dice desde el punto de vista administrativo la Inspección de Servicios porque, probablemente, de sus conclusiones también pueda derivar algún otro cambio.

–¿Se refiere a más ceses?

–No. Me refiero a posibles recomendaciones como, por ejemplo, la frecuencia de las inspecciones o cuestiones relativas al funcionamiento de la Administración. Pero como no sé cuáles van a ser, insisto en que hay que ser prudentes. Además, también está la comisión especial de seguridad minera que, desde el punto de vista técnico, nos va a aportar información sobre el taller de explotación que tenía la empresa Blue Solving, y la investigación judicial, que servirá para depurar las responsabilidades de una empresa que estaba extrayendo material sin permiso alguno. Y por último hay una cuarta investigación que se va a poner en marcha en el Parlamento en la que yo espero que se trabaje con rigor para que se esclarezcan todas las dudas. Nosotros pondremos a disposición toda la información porque nuestra consejería conserva el ADN con el que se creó en 2019 de máxima transparencia.

–El Principado parece incómodo con esa comisión. ¿No creen que pueda resultar útil?

–Lo que yo espero es que esta comisión cumpla su objetivo, que es investigar los hechos desde un punto de vista más político, y espero que se trabaje con rigor y que los grupos parlamentarios no se vean tentados a emitir un juicio paralelo, que es lo que a mí me tocó gestionar después de la comisión de investigación del caso Gitpa, por la que está condenada la Junta por el Tribunal Constitucional. Eso no puede volver a pasar.

Apagón eléctrico

–Esta semana la arrancó con un apagón nacional sin precedentes. ¿Qué se puede hacer en Asturias para estar preparados ante este tipo de emergencias?

–Lo principal ahora mismo es saber cuáles fueron las causas para que no se vuelva a repetir pero, dicho esto, hemos sacado una serie de aprendizajes. Tomaremos alguna medida para que en el caso de que vuelva a pasar algo así tengamos previsto un plan de contingencia para nuestras infraestructuras críticas. Ya estamos ideando alguna cuestión y llegado el momento se harán públicas.

–Si Amieva pudo sortear el apagón, ¿no se puede mantener la luz en otros puntos?

–Efectivamente, tenemos ejemplos de cómo una fuente de generación hidroeléctrica mantuvo esa isla energética. Tenemos que aprender de esa experiencia y extrapolar eso que ha funcionado, con su casuística y con su escala, para ver cómo lo podemos aplicar a nivel nacional. Tenemos que poner el foco en esos lugares que han mostrado mayor resiliencia. Usted menciona el caso de Amieva, pero también se recuperó mucho antes el suministro eléctrico en el suroccidente asturiano y, en general, en Asturias ya estaba restablecido el suministro eléctrico mientras España estaba al 30% Tenemos ciertas fortalezas y cuestiones muy peculiares de nuestra orografía y de nuestro diseño energético que creo que también van a servir de ejemplo para otras comunidades. Me refiero a las hidráulicas y a los ciclos combinados.

–¿Cree que el cierre de las térmicas y la transición energética está siendo demasiada acelerada a tenor de lo ocurrido el lunes?

–Bueno... ya veremos cuáles han sido las causas. Pero en ese sentido Europa tiene un mandato claro y es la hoja de ruta que nos hemos marcado. Y, en lo que a mí respecta, soy totalmente partidario. Si queremos una producción industrial más respetuosa con el medio ambiente y que coexista esa cultura industrial con el paraíso natural, la manera de hacer este encaje es a través de las energías renovables.

Parques de baterías

–Los parques de baterías podrían haber minimizado los efectos del apagón. ¿Es el momento de replantearse los recelos que existen sobre este tipo de instalaciones?

–Las cosas hay que hacerlas con planificación. Hay muchos proyectos ahora mismo de baterías en Asturias en diferente estado de tramitación, pero yo creo que, igual que pasa en otros sectores, hay que ordenar bien dónde se van a ubicar. En lo que coinciden los expertos es que lo que sería conveniente es que la red eléctrica tuviese más sistemas que sean capaces de dar más respaldo energético. Y bueno, las baterías son una opción, pero las centrales hidroeléctricas son otra.

–Quiere revisar la Estrategia Industrial de Asturias. ¿Qué propone?

–Asturias está inmersa en una ola de reindustrialización. La industria que tenemos está realizando grandes inversiones en diferentes sectores, en el sector químico, en el agroalimentario, en el naval, el siderúrgico, etcétera. Pero también tenemos nuevas inversiones que están llegando, sobre todo, de mano de la industria de defensa. Necesitamos tener una previsión y un consenso con el resto de agentes sobre en qué se trabaja desde el Gobierno de Principado, pero también sobre los nuevos retos que tiene la industria asturiana para mantener la producción. Y todo eso hay que plasmarlo en un documento con hitos medibles y sobre todo revisables porque en un año pueden cambiar mucho las cosas. ¿Quien imaginaba hace cuatro años el auge de la industria de la defensa ?¿O quién se imaginaba las puertas que se van a abrir ahora en el ámbito aeroespacial?