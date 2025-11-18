El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Presentación de la manifestación por el 25N en Avilés.

La manifestación del 25N se celebrará en Avilés bajo el lema 'El machismo nos cuesta la vida'

El objetivo es «seguir reivindicando la dimensión estructural y sistémica de las violencias machistas»

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:47

Comenta

La voz unitaria de todas las mujeres con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebrará el próximo martes 25 de noviembre en Avilés. Será una marcha corta, con salida a las 19 horas, desde la Plaza del Vaticano hasta la Plaza de España bajo el lema 'El machismo nos cuesta la vida'.

Ana García Crespo y Raquel García, del Movimiento Asturias 8M, han explicado este martes que el objetivo es seguir «reivindicando la dimensión estructural y sistémica de las violencias machistas». Se busca señalar «cómo el patriarcado, en sus distintas formas, limita y obliga a las mujeres a vivir situaciones violentas en todos los ámbitos de la vida», ha señalado Raquel García.

La convocatoria hará especial hincapié en la interseccionalidad de la violencia, destacando que ser mujer migrante, mujer mayor, mujer LGBTQ+ o mujer con diversidad funcional, añade capas a la situación de violencia.

El Movimiento Asturias 8M subraya que este problema es sistémico, generado a través de políticas, normas y roles sociales que se construyen y que acaban propiciando el machismo en las vidas de las mujeres y en la sociedad en general.

A pesar de que existe una «cultura muy antigua» que propicia las violencias, el Movimiento 8M reconoce los avances conseguidos, como la existencia de la ley de violencia de género desde hace unos 20 años y la capacidad actual de dar atención psicológica y judicial a mujeres que sufren violencias no contempladas explícitamente en la legislación. No obstante la gran demanda es que «las políticas económicas y sociales se hiciesen desde las mujeres y para las mujeres».

La convocatoria hace un llamamiento a la participación de todas las mujeres de Asturias, asegurando que hay cabida para todas.

