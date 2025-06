Total apoyo de la oposición política asturiana a las protestas por la educación: «Sus reivindicaciones son razonables y estamos con ellos»

El protagonismo fue de los miles de docentes que abarrotaron las calles de Oviedo en una multitudinaria e histórica manifestación en defensa de la enseñanza pública asturiana ... y bajo el lema 'Barbón: soluciones y dimisiones', pero la presencia entre el tumulto de representantes políticos de todo tipo de ideología también dejó claro que cuentan con un importante respaldo político. No respaldó obviamente la manifestación el PSOE de Adrián Barbón, hacia el que iba dirigida la protesta, pero sí se vio entre la multitud a exdirigentes socialistas como el exconsejero de Educación en la etapa de Javier Fernández, Genaro Alonso.

También estaban representadas las fuerzas de IU, Sumar e Izquierda Asturiana -socios minoritarios del Gobierno de Adrián Barbón bajo el paraguas de la coalición electoral Convocatoria por Asturies- aunque no lo hicieron personalmente aquellos con cargo institucional, como el propio líder de IU y consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico. Sí estaba su número dos en IU, María José Miranda, secretaria de Organización, quien reconoció el «evidente éxito incuestionable» de la manifestación que denota, dijo, que la mejora de la calidad de la educación pública no es sólo una petición de los docentes sino de toda la sociedad asturiana, «y ese tiene que ser el centro de las negociaciones». Igual que hiciera el sábado el propio Zapico, Miranda entiende que «no tiene que sorprender a nadie» que IU participe en esta protesta contra el Ejecutivo de Adrián Barbón siendo su socio de Gobierno. «La defensa de la educación pública siempre fue una seña de identidad de IU y estamos en la calle defendiendo la educación pública», defendió Miranda, quien sin embargo eludió responder expresamente si secunda las peticiones de dimisión a la consejera de Educación, Lydia Espina, tal y como recogía la pancarta que encabezaba la manifestación. «IU no se va a meter en una decisión que no le corresponde», zanjó.

Varios diputados del PP encabezados por su portavoz en materia de Educación en la Junta, Gloria García, maestra de profesión y ataviada también con camiseta negra, también participaron en la multitudinaria manifestación mientras su presidente, desde Torazo, mostraba el apoyo total a los convocantes. «Compartimos por completo sus reivindicaciones porque lo que piden no es otra cosa que dignidad. Piden que se les trate con respeto, más efectivos para poder ofrecer una buena atención, especialmente a las necesidades especiales, que se recorte la burocracia y equiparación salarial. Yo creo que es razonable y estamos con ellos», dijo Álvaro Queipo. El líder de la oposición alertó de que el educativo no es el único sector que prepara movilizaciones y, lejos de vincularlo al «efecto contagio», lo atribuyó al «problema endémico y transversal que sufren todos los sectores públicos en Asturias: falta de respeto, falta de atención y desprecio hacia todos ellos». Para Queipo es una evidencia de que estamos ante «un fin de ciclo de este gobierno» porque «no es un problema de un consejero o una consejera, es un problema del conjunto del gobierno y de su presidente», dijo.

Varios diputados del PP y los parlamentarios del Grupo Mixto, Adrián Pumares y Covadonga Tomé, en la manifestación. E. C.

El diputado Javier Jové también acudió a la manifestación en representación de Vox y subrayó el «éxito de la convocatoria» y la capacidad de la consejera de Educación, Lydia Espina, de «haber puesto de acuerdo a todos los sindicatos después de años de ninguneo, soberbia e incompetencia». «Un movimiento de rechazo que va a desencadenar una reacción en cadena de otros empleados públicos que ven cómo el Estado de las Autonomías ha generado desigualdades y discriminación», vaticina el diputado de Vox, quien reprocha a la consejera «haber mentido en sede parlamentaria y cuya única preocupación es su agenda ideológica: las asturcholas, la llingua y el feminismo».

Entre la multitud también estaba el secretario general y diputado de Foro en la Junta. «Creo que un día de lluvia y esta cantidad de gente da buena cuenta de la nefasta política educativa del Gobierno de Barbón», espetó Adrián Pumares, quien centró las críticas hacia el presidente autonómico «porque lo que hizo el pasado miércoles en el pleno (rectificando la posición mantenida el día antes por la consejería sobre la jornada reducida) fue una auténtica deslealtad hacia la consejera» y una demostración de que vive «alejado de la realidad». «Detrás de estas camisetas negras hay muchos años de abandono. Hay falta de atención a la diversidad, hay ratios inasumibles, hay falta de financiación y hay falta de autonomía de los centros», resumió. «Hay muchísimos problemas que el Gobierno de Barbón está siendo incapaz de afrontar y que desde luego con migajas presupuestarias no va a solucionar», advirtió.

La diputada Covadonga Tomé, líder de Somos, quien viene respaldando desde el principio las movilizaciones de los docentes «porque son legítimas», también estuvo presente en la manifestación. «Si hoy vuelven a las calles, y nosotras las acompañamos, es porque la Consejería de Educación tiene nula intención de verdadero diálogo», lamentó.