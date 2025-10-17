Vox Asturias justifica su negativa a participar en la manifestación: «No seremos cómplices de la campaña propagandística de Barbón»

La presidenta de Vox y portavoz en la Junta, Carolina López, ha confirmado, tal y como ya había avanzado en una entrevista a EL COMERCIO, ... que su formación no participará este viernes en la manifestación organizada por el Gobierno del Principado contra el peaje del Huerna, a pesar de coincidir en la necesidad de su eliminación, ya que «no vamos a participar ni a formar parte de la manifestación que lidera el gobierno», porque «los que mantienen el problema no pueden liderar una manifestación».

«No seremos cómplices de una campaña propagandística de Barbón, ni vamos a blanquear bajo ningún concepto su Gobierno», señaló la diputada, quien tildó de «teatro» la convocatoria impulsada por el Ejecutivo socialista. «Ni Lastra ni Barbón han hablado ni presionado al Ejecutivo de Sánchez para que eliminen mañana mismo el peaje. Prueba de ello son las declaraciones del ministro Óscar Puente, que dice que el peaje no es un problema para los asturianos. Eso es no tener ni puñetera idea de lo que necesitamos en Asturias», denunció.

Vox acusa a Barbón de usar el peaje con fines propagandísticos porque, dice, «sabe perfectamente que Sánchez no va a eliminar el peaje porque necesita el dinero para seguir aceptando los chantajes de los separatistas y golpistas catalanes que lo mantienen en el poder». Le exige, por lo tanto, que se deje de «manifestaciones propagandísticas» y se plante en La Moncloa para exigir su eliminación y, «si no lo eliminan, que tenga la valentía de pedir ceses, dimisiones o incluso la convocatoria de elecciones anticipadas».

«Tenemos una delegada del Gobierno socialista, un presidente del Principado socialista y un presidente de España socialista. Tienen línea directa: que se planten en Moncloa, que se reúnan con Sánchez, con Puente y con la ministra del dinero y exijan que se elimine el peaje», reclamó López, quien insiste en que eliminar el peaje «no es una cuestión económica, sino de voluntad política», pero, lamentablemente, añadió, «Asturias no tiene peso para el Gobierno nacional».