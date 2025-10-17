El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Carolina López, esta mañana, en la Junta General.

Vox Asturias justifica su negativa a participar en la manifestación: «No seremos cómplices de la campaña propagandística de Barbón»

Carolina López reclama al presidente que se plante en La Moncloa para exigir la eliminación del peaje y «si no lo hacen, que tenga la valentía de pedir ceses, dimisiones o incluso la convocatoria de elecciones anticipadas»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Oviedo

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:04

Comenta

La presidenta de Vox y portavoz en la Junta, Carolina López, ha confirmado, tal y como ya había avanzado en una entrevista a EL COMERCIO, ... que su formación no participará este viernes en la manifestación organizada por el Gobierno del Principado contra el peaje del Huerna, a pesar de coincidir en la necesidad de su eliminación, ya que «no vamos a participar ni a formar parte de la manifestación que lidera el gobierno», porque «los que mantienen el problema no pueden liderar una manifestación».

