El manifiesto contra la llegada de la universidad privada a Asturias: «La decisión es irresponsable, populista y lesiva»

«La decisión del gobierno es irresponsable y populista, lesiva para la enseñanza universitaria y la sanidad pública, una decisión apresurada que no ha esperado ... ni a la inminente promulgación del decreto del Gobierno central sobre los requerimientos técnicos necesarios para otorgar este tipo de autorizaciones». Este párrafo resume el sentir del manifiesto que han hecho público hoy un grupo de profesores universitarios, médicos y representantes de entidades ligadas a la sanidad pública ante el visto bueno que dio ayer el Consejo de Gobierno a los proyectos de las universidades Nebrija y Alfonso X para Asturias.

Los nombres de los firmantes son: Enrique Oltra, vicepresidente Asociación de Enfermería Comunitaria y profesor de la Facultad de Enfermería de Gijón; Carlos Ponte, presidente de la Asociación para la defensa de la Sanidad Pública de Asturias; Carlos Suarez Nieto, exdirector científico de la Fundación de Investigación e Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA) y catedrático de la Universidad de Oviedo; Sergio Calleja, médico Neurólogo, Jefe de la Unidad de Ictus del HUCA y escritor; Rafael Cofiño Fernández, diputado del Congreso, exdirector general de Salud Pública del Principado de Asturias; Sara Fernández Álvarez, presidenta del Colegio de Trabajo Social de Asturias; Edurne Mezquita, presidenta de la Sociedad de Enfermería Comunitaria de Asturias; Rubén Villa, médico, coordinador del Centro de Salud de Grado; Rosario Riestra Rodríguez, secretaria de Estudios de la Facultad de Enfermería de Gijón; Fernanda del Castillo, expresidenta de la Asociación por el Derecho a una Muerte Digna (DMD) de Asturias; José Luis Humara, secretario de la Plataforma por la Salud y la Sanidad Pública de Asturias.

En su comunicado, defienden que la apertura de una nueva facultad de Medicina en Asturias «carece de toda justificación». «Más razonable y perentoria es una gestión acertada de los recursos humanos existentes, y potenciar la formación especializada (MIR), un requisito indispensable para ejercer la medicina en el Sistema Nacional de Salud. Aumentar la oferta formativa del grado solo llevará a un desequilibrio del mercado con el consiguiente incremento del paro y precarizar las condiciones de trabajo», aseguran.

En cuanto a los estudios de Enfermería, y pese a reconocer que existe un déficit importante de profesionales, defienden también una mejor gestión de los recursos humanos que frene el «alto índice de abandono» de la profesión y la marcha de enfermeras a otros países.

Entran los profesionales en la cuestión que ha ocupado el centro de este debate desde que se conoció la llegada de estos proyectos: las prácticas de todos los estudiantes en centros sanitarios. «El sector sanitario privado no tiene capacidad (ni acreditación) para cubrir las necesidades de formación práctica de los alumnos de las universidades privadas», dicen, mientras que «los centros sanitarios públicos acreditados para la docencia están actualmente saturados por las rotaciones de estudiantes de medicina, enfermería, fisioterapia, máster, especialistas en formación (MIR, EIR, PIR...) y ramas sanitarias de formación profesional».

En el caso del futuro campus de la Universidad Europea, en Gijón, ya se anunció su acuerdo con el Hospital de Jove para convertirse en centro universitario donde los estudiantes de la rama sanitaria realizarán sus prácticas.

«La proliferación de universidades privadas de ciencias de la salud no es una buena noticia para Asturias por el daño que se va a producir en la enseñanza universitaria pública y en el sistema sanitario público», concluyen. «No se debería contribuir a este proceso de mercantilización de la sociedad asturiana, lesivo para la enseñanza universitaria y la sanidad pública».