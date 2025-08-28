Manuel Díaz Faes, nuevo jefe regional de operaciones de la Policía Nacional en Asturias Con rango de comisario, era hasta ahora jefe de la Brigada de la Policía Judicial y entre sus últimas investigaciones destaca el decomiso de 304 kilos de cocaína a una banda que traficaba en el Principado

Olaya Suárez Gijón Jueves, 28 de agosto 2025, 18:47

El comisario de la Policía Nacional Manuel Díaz Faes será el nuevo jefe regional de Operaciones de Asturias, en sustitución de Miguel Ángel Ramos Vázquez, quien ha solicitado recientemente su traslado a la Embajada de España en Ecuador.

Asturiano y con una gran trayectoria en el cuerpo policial, su último puesto estuvo en la Brigada de Policía Judicial de la propia Jefatura Superior de Asturias. Entre las últimas investigaciones que lideró está la reciente detención de siete narcotraficantes que operaban en el Principado y el decomiso de 304 kilos de cocaína, valorada en 27 millones de euros. Será el 'segundo' del jefe superior, Jorge Ignacio Moreno.