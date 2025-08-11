El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Javier Menéndez, de Fabas El Tareno, ganador de la Cata de Faba Asturiana IGP, en el Mercado de Primavera y Concurso de Exposición de Fabes y Mundu Rural celebrado en Villaviciosa. Arnaldo García

Medio Rural crea la marca 'Mercados del Paraíso Natural' para ayudar a la comercialización del producto agrario asturiano

Se subvencionarán aquellos mercados centrados en la producción de cercanía que tengan más de veinte puestos y duren más de seis horas

E. C.

Gijón

Lunes, 11 de agosto 2025, 19:02

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha puesto en marcha a través de la Dirección General de Agroalimentación, que dirige Begoña López, una línea de subvenciones dirigidas a entidades locales y organismos sin ánimo de lucro para organizar los Mercados del Paraíso Natural, una iniciativa estratégica que busca reforzar el sector agroalimentario, promover el consumo de proximidad y dinamizar el medio rural.

El Boletín Oficial del Principado (Bopa) publica hoy las bases reguladoras de estos certámenes, que se centrarán en la venta directa de productos agroalimentarios asturianos, especialmente aquellos amparados por la marca Alimentos del Paraíso Natural, símbolo de calidad, origen y sostenibilidad. Esta iniciativa busca fortalecer el vínculo entre productores y consumidores, impulsar la economía local, preservar el paisaje rural y favorecer circuitos cortos de distribución.

La convocatoria se difundirá en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, en la sede electrónica del Principado y en el Bopa mediante extracto. El plazo para presentar de solicitudes será de 30 días naturales una vez publicado.

Podrán acogerse los mercados celebrados en Asturias entre el pasado 1 de noviembre y el próximo 31 de octubre, siempre y cuando cuenten con al menos 20 puestos de venta y duren como mínimo 6 horas. El evento podrá despachar productos bajo la marca Alimentos del Paraíso Natural, otros productos primarios, alimentos locales, Artesanía de Asturias y cantinas o foodtrucks cuya oferta gastronómica se base, al menos en parte, en productos autóctonos.

La ayuda estará financiada al 100% por el Principado y se concederá en régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria pública anual. La cuantía se asignará en función de criterios como el tamaño de la localidad donde se celebra el mercado, su duración y número de puestos, la presencia de actividades complementarias (especialmente para público infantil) y de productos amparados por marcas de calidad o aptos para personas con intolerancias, entre otros factores. También podrá establecerse un mínimo de puntuación para acceder a la subvención.

En el caso de entidades locales, el pago se realizará en dos fases: el 50% tras la resolución de concesión y el 50% restante una vez justificado el primer tramo. Estas subvenciones serán incompatibles con otras ayudas otorgadas a entidades sin ánimo de lucro para certámenes agroalimentarios, pero compatibles con otras subvenciones siempre que no se supere el 100% del gasto.

Con esta iniciativa, el Principado refuerza su apuesta por un modelo agroalimentario sostenible, de calidad y vinculado al territorio, con los Mercados del Paraíso Natural como herramienta clave de promoción, comercialización y desarrollo rural.

