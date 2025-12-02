El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las boyas señalan el lugar en el que se encuentran los dos vehículos, al fondo de la balsa; arriba a la derecha, parte del dispositivo que ha iniciado los trabajos de búsqueda esta mañana. Damián Arienza

Búsqueda en Asturias

Cien efectivos buscan a Maritrini y su hija en la balsa de Ribadesella

Las labores se centran en extraer los aproximadamente 15.000 metros cúbicos de agua y sedimentos que sepultan los dos vehículos que supuestamente arrojó en 1987 'el Portugués', marido y padre de las desaparecidas

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:15

Un centenar de efectivos de la Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias (UME) buscan desde primera hora de la mañana de este martes a Maritrini Suardíaz y su hija Beatriz en la balsa de Berbes, en Ribadesella. Las labores se centran ahora en extraer los aproximadamente 15.000 metros cúbicos de agua y sedimentos que sepultan los dos vehículos que supuestamente arrojó en 1987 'el Portugués', marido y padre de las desaparecidas, y en los que la Unidad Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional sospechan que pueden estar los dos cadáveres.

En los trabajos participan unos sesenta efectivos de la UME y unos cuarenta de la Policía Nacional, entre ellos el servicio de apoyo aéreo, el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas, la Brigada de la Policía Judicial que dirige la investigación, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Comisaría de Gijón y se espera que a lo largo del día de hoy lleguen miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEO).

Maritrini Suardíaz y su bebé, de tan solo trece meses, desaparecieron en 1987. Residían en la cercana localidad de Berbes con Antonio da Silva, el principal sospechoso de lo que la Policía Nacional trabaja como un caso de homicidio. Es hoy, después de más de 38 años, cuando el caso podría dar el impulso definitivo de confirmarse las sospechas de la UDEV y la jueza instructora: que a Maritrini y a su hijas las mataron, las escondieron en un coche y las arrojaron a la balsa de una bocamina de espatoflúor abandonada, a muy escasa distancia de la playa de Vega.

