Nuevo nido de avispa asiática en la iglesia de Quintueles El nido de avispa asiática en la iglesia de Quintueles. / A. G.-O. Fue el encargado de pintar la fachada del templo quien dio la voz de alarma; el Principado se hará cargo de su retirada A. GARCÍA-OVIES VILLAVICIOSA. Viernes, 5 julio 2019, 03:35

Los vecinos de Quintueles han dado la voz de alarma por la aparición de un nuevo nido de avispa asiática en el pueblo, concretamente en el alero de la iglesia. El templo va a ser pintado en los próximos días y fue precisamente el encargado de las obras quien se dio cuenta de la presencia de los animales, dando aviso a la asociación de vecinos San Clemente. Desde la entidad llamaron inmediatamente al Servicio de Emergencias del Principado, que mandó una dotación de bomberos para comprobar que se trataba de vespa velutina.

El nido, del tamaño de una pelota de tenis, está en uno de los aleros más grandes del templo, por lo que para su retirada es necesario disponer de un camión con escalera y el material requerido para su eliminación. «Nos han dicho que hasta que no tengan todo el material no pueden venir a quitarlo. Esperemos que no tarde mucho», explican desde la asociación. Por el momento, la obra para pintar la fachada se iniciará por el lado contrario, con el fin de ir avanzando los trabajos, que cuentan con un coste cercano a los 14.000 euros.

Hasta que el Principado proceda a su retirada desde la asociación advierten a los vecinos que tengan cuidado cuando pasen por la zona, ya que las avispas pueden ser peligrosas y la iglesia congrega a numerosos feligreses, sobre todo los fines de semana.

Los operarios de la Sociedad de Servicios del Principado de Asturias (Serpa), encargada del plan de control de la avispa asiática de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, ensayan con cargas pirotécnicas para destruir los nidos. La técnica podría ponerse en marcha este mismo mes.