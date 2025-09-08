El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Misa del Día de Covadonga y la entrega de medallas, en directo en EL COMERCIO
Alberto Arce, en la Mesa de la Cámara asturiana. E. C.

Medallas de Asturias

Alberto Arce, ex letrado mayor de la Junta: el alma jurídica de la Cámara asturiana

Tras 18 años como Letrado Mayor de la Junta y jubilarse hace un año, recibe la distinción de Hijo Predilecto por su rigor y seriedad en el cargo

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

La despedida de Alberto Arce Janáriz del cargo de Letrado Mayor de la Junta General del Principado de Asturias con motivo de su jubilación hace ... ya casi un año no fue un simple trámite administrativo. Aquel pleno de noviembre de 2024 se convirtió en un reconocimiento explícito y sentido de toda la Cámara asturiana hacia quien, desde 1986, ha sido un pilar de la institución. Las palabras del presidente de la Junta, Juan Cofiño, en nombre de todos los grupos, lo resumieron con justicia: la Junta que deja es mucho mejor que la que encontró. Y fue precisamente su jubilación la que vino acompañada no solo del homenaje del Parlamento sino también de la propuesta unánime para que fuese nombrado Hijo Predilecto del Principado de Asturias por ser «la personificación de la institucionalidad de la Junta General, del rigor y de la seriedad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  2. 2 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  3. 3 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  4. 4 Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero
  5. 5 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la etapa de la Vuelta que salió de Vegadeo
  6. 6 Puebloastur, en Cofiño, primer hotel asturiano con categoría cinco estrellas gran lujo
  7. 7 El fuego vuelve a los montes asturianos en Somiedo, Ponga y Aller
  8. 8 Álvaro Queipo afirma que las manifestaciones propalestinas en la Vuelta «dan una imagen de nuestra tierra que no se corresponde con lo que realmente somos»
  9. 9

    Riazor rompe el cerrojo del Sporting de Gijón
  10. 10 «Estando en Londres estás en el mundo entero»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Alberto Arce, ex letrado mayor de la Junta: el alma jurídica de la Cámara asturiana

Alberto Arce, ex letrado mayor de la Junta: el alma jurídica de la Cámara asturiana