La Misa del Día de Covadonga y la entrega de medallas, en directo en EL COMERCIO
Consuelo Busto, con varios productos de Mayador. DAMIÁN ARIENZA

Medallas de Asturias

Consuelo Busto, de Bodegas Mayador: medalla a la memoria de una empresaria de restallu, «luchadora y pionera»

La que fuera presidenta de Mayador se ganó a pulso el respeto de la industria sidrera cuando el sector aún estaba dominado por hombres

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

«Cuantas más dificultades, más me crezco; rendirme es algo que no entra en mi vocabulario», aseguraba Consuelo Busto Alonso (Villaviciosa 1953-Oviedo 2023) en ... una de las muchas conversaciones que compartió con EL COMERCIO. Son palabras que condensan la filosofía de vida que esta mujer luchadora profesó hasta su último suspiro y que explican cómo llegó a ganarse el respeto de la industria sidrera asturiana cuando, allá por los años ochenta del pasado siglo, el sector se encontraba bajo monopolio masculino. «Hoy ya nadie se sorprende de que una mujer represente una empresa de bebidas, pero entonces no era habitual. He tenido que ponerle mucho coraje», declaró en más de una ocasión la que fuera presidenta de Bodegas Mayador.

