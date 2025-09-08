«Cuantas más dificultades, más me crezco; rendirme es algo que no entra en mi vocabulario», aseguraba Consuelo Busto Alonso (Villaviciosa 1953-Oviedo 2023) en ... una de las muchas conversaciones que compartió con EL COMERCIO. Son palabras que condensan la filosofía de vida que esta mujer luchadora profesó hasta su último suspiro y que explican cómo llegó a ganarse el respeto de la industria sidrera asturiana cuando, allá por los años ochenta del pasado siglo, el sector se encontraba bajo monopolio masculino. «Hoy ya nadie se sorprende de que una mujer represente una empresa de bebidas, pero entonces no era habitual. He tenido que ponerle mucho coraje», declaró en más de una ocasión la que fuera presidenta de Bodegas Mayador.

Consuelo, la pequeña de las tres hijas de Manuel Busto Amandi, fundador de una empresa con ochenta y seis años de solera, se incorporó al negocio familiar en 1976 y, poco tiempo después, ya estaba dedicada en cuerpo y alma a un sector en el que fue referente hasta su fallecimiento en enero de 2023. Nacer en Villaviciosa, entre manzanas, toneles y cajas de sidra, forjó esa vocación por una actividad empresarial que ella acabaría revolucionando con nuevos productos y un afán por abrirse al exterior que posicionó a Mayador en 75 países de los cinco continentes.

En 2005, Consuelo Busto recibía el premio Asturmanager al Empresario del Año por una trayectoria sin discusión. Ahora, es el Consejo de Gobierno del Principado el que, concediéndole la Medalla de Asturias a título póstumo, quiere rendir tributo a esta maliaya de pura cepa que se ha ganado a pulso un capítulo propio en la historia de la sidra. Una decisión que su Villaviciosa natal aplaudió «con orgullo» y que el Ayuntamiento aprovechó para agradecer «el compromiso que esta gran mujer y empresaria tuvo siempre con su tierra».

Ella fue la artífice de las modernas instalaciones que Bodegas Mayador (Manuel Busto Amandi S. A.) inauguró en el año 2000 en La Rasa Selorio, donde la tecnología de vanguardia propició la fabricación de nuevos derivados de la sidra y la manzana. Fruto de ese espíritu innovador, siempre respetuoso con la tradición artesanal del lagar con el que empezaron sus padres, Consuelo lanzó al mercado desde espumosos sin alcohol a productos ecológicos. Una diversificación que fue crucial en la búsqueda de nuevos horizontes comerciales, más allá del Huerna y más allá de España.

«Fue una luchadora neto, pionera en la presencia de la mujer en el mundo empresarial y primera persona de esta empresa en viajar por el mundo abriendo nuevos mercados», hace constar su familia en la web de Mayador, donde la tercera generación de los Busto construye el futuro de la compañía siguiendo la estela que dejó marcada esta empresaria de restallu. Entre ellos su hijo Verísimo, que recogerá la Medalla de Asturias en su nombre: «Tenía una fuerza inigualable y una inteligencia sorprendente. Ser su hijo ha sido un privilegio y una responsabilidad. En lo que soy y en lo que intento ser cada día, está ella».