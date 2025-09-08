Dolores San Martín (León, 1951) es una activista que trabaja por los derechos de las personas mayores. En 2024 fue nombrada presidenta honorífica de la ... Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias (FAMPA).

Aunque nació en León, con apenas cinco años se trasladó a vivir a Asturias debido al trabajo de su padre. Desde entonces se estableció en Oviedo junto a sus hermanos. Estudió en el colegio La Gesta, en el instituto femenino y comenzó a trabajar en el sector textil y de la confección. Posteriormente, se incorporó a la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado tras su creación en 1992. Se trata de un órgano que en la actualidad integra a 90 asociaciones que representan a más de 60.000 personas mayores en Asturias. La FAMPA está confederada en la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de España.

Dolores San Martín presidió la FAMPA desde 2008 y hasta 2024 cuando presentó su dimisión. La directiva de la federación nombró como sustituto a Cesáreo Marqués Valle. En mayo de 2024 fue nombrada presidenta de honor de la entidad y reconocida por todos sus méritos en un sentido homenaje al que asistió el propio presidente del Principado, Adrián Barbón.

Este año ha sido reconocida por el Gobierno del Principado de Asturias con la Medalla de Asturias, la máxima condecoración de la región en reconocimiento «a su labor en la promoción de los derechos de las personas mayores, por favorecer su participación en los ámbitos sociales y por su colaboración en las estrategias autonómicas de importancia para lograr una longevidad saludable».

Cabe destacar que en la misma edición del certamen serán reconocidos también el expresidente del Principado de Asturias, recientemente fallecido, Antonio Trevín, el fundador del Foro Comunicación y Escuela, Luis Felipe Fernández, y el profesor de la Universidad de Oviedo y promotor de la cultura sidrera a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, Luis Benito García.

Otros reconocimientos

Dolores San Martín fue reconocida en 2010 con el premio 'Lámpara de mina', que otorga la Asociación de jubilados y pensionistas El Costeru de La Camocha, en Gijón, y que reconoce la labor de personas o entidades regionales de especial relevancia social.

El año pasado, San Martín se mostró satisfecha de su paso por la FAMPA, entidad en la que luchó por mantener activas a las personas mayores, con actividades, formación y excursiones. Y durante su homenaje fue clara al afirmar que «se debería de escuchar más a los mayores». Sobre todo los políticos, porque los mayores «ya lo hemos vivido todo» y «podrían aportar mucho si se les escuchara».

San Martín demostró que el envejecimiento saludable es posible mediante el desarrollo de la capacidad funcional, la salud física y mental, y la calidad de vida en la vejez.