El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Misa del Día de Covadonga y la entrega de medallas, en directo en EL COMERCIO
Luis Benito García, a la puerta del antiguo llagar Palacio Valdés. O. VILLA

Medallas de Asturias

Luis Benito García, director de la Cátedra de la Sidra de la Universidad de Oviedo: la sidra, en el centro de la cultura y la identidad astur

Uno de los principales impulsores de que la UNESCO reconociese la cultura sidrera asturiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la HumanidadLuis Benito García Director de la Cátedra de la Sidra de la U. de Oviedo

Octavio Villa

Octavio Villa

Gijón

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Cada ser humano tiene una percepción distinta del Universo, y con cada persona y sus experiencias, el mundo es de una u otra forma. La ... de Luis Benito García es una vida que comienza entre pumares, en la Laviana de 1974. Con un padre minero profesional y cosechero por devoción era muy difícil que el joven Luis Benito no adquiriese el gusto por todo lo que rodea a la sidra. Llegaron a ser propietarios, la familia, de cuatro hectáreas de pumares en San Martín del Rey Aurelio, Laviana y, principalmente, en Sobrescobio, donde conservaron dos buenas parcelas «con una casa blanca que mis padres construyeron poco a poco» hasta «justo antes de la pandemia». Ahora, confiesa, «ando buscando una parcela para volver a meterme con los manzanos». Porque la sidra está en todo. Tanto, que su hija Emma se llama así por la protagonista de uno de sus libros favoritos, Madame Bovary, en el que el normando Gustave Flauvert hace que el matrimonio compuesto por Charles Bovary y la protagonista, Emma, «lo primero que hacen al llegar a vivir a Rouen es buscar un proveedor de sidra».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  2. 2 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  3. 3 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  4. 4 Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero
  5. 5 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la etapa de la Vuelta que salió de Vegadeo
  6. 6 Puebloastur, en Cofiño, primer hotel asturiano con categoría cinco estrellas gran lujo
  7. 7 El fuego vuelve a los montes asturianos en Somiedo, Ponga y Aller
  8. 8 Álvaro Queipo afirma que las manifestaciones propalestinas en la Vuelta «dan una imagen de nuestra tierra que no se corresponde con lo que realmente somos»
  9. 9

    Riazor rompe el cerrojo del Sporting de Gijón
  10. 10 «Estando en Londres estás en el mundo entero»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Luis Benito García, director de la Cátedra de la Sidra de la Universidad de Oviedo: la sidra, en el centro de la cultura y la identidad astur

Luis Benito García, director de la Cátedra de la Sidra de la Universidad de Oviedo: la sidra, en el centro de la cultura y la identidad astur