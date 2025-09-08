El presidente del Principado anunciaba el pasado mes de diciembre, durante la clausura del XVI Foro Comunicación y Escuela que se organiza desde el IES ... Elisa y Luis Villamil de Vegadeo, su intención de proponer para Medalla de Asturias 2025 a Luis Felipe Fernández García, coordinador y artífice de este proyecto educativo que se ha convertido en motor de desarrollo rural de la comarca de Oscos-Eo. «Cuando alguien dedica tanto tiempo de su vida a forjar a otras personas y es un ejemplo para las siguientes generaciones, merece la pena que lo reconozcamos públicamente», señalaba entonces Adrián Barbón.

Ese reconocimiento se consumará este lunes y, al distinguir la labor que Luis Felipe Fernández viene desarrollando en el occidente asturiano, el Principado también rinde honores, en buena medida, a todos aquellos que labran futuros desde el ámbito de la educación, desafiando los rigores de una geografía periférica y rural. Una labor que este profesor del Instituto de Vegadeo, que nació en el vecino Castropol, reivindica cada vez que tiene ocasión: «Es de justicia resaltar el papel esencial que los docentes desempeñan, desempeñamos, en el avance de esta comarca».

Fernández con palabras y con hechos. Porque el Foro «no sería posible sin la labor altruista y desinteresada del profesorado», que no percibe ningún tipo de remuneración económica ni mejora profesional por volcarse con una iniciativa que ya hace tiempo que trasciende las fronteras de Asturias. ¿Y por qué esta dedicación extraordinaria, que sobrepasa las horas lectivas y los muros de las aulas? La respuesta, extraida de una de sus últimas intervenciones públicas, dice mucho de este profesor de Lengua, especializado en Filología Española: «Lo hacemos por el privilegio de ejercer una profesión noble y apasionante, que abre caminos a los jóvenes del Occidente de Asturias».

Es la razón de ser de un Foro que ha sido premiado por la exministra de Educación Isabel Celaá con la placa de honor de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y que se ha convertido en referente de innovación educativa incluso a nivel internacional. El objetivo: enseñar a descubrir y a pensar a las nuevas generaciones de un rincón de Asturias que, gracias al compromiso y vocación docente de Luis Felipe Fernández, ha ensanchado horizontes.

«La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo», aparece en su libro sobre el impacto de Foro Comunicación y Escuela en el Occidente asturiano. La frase, que Nelson Mandela pronunció en una Sudábrica sembrada de desafíos, le viene como anillo al dedo. Este doctor en Equidad e Innovación en Educación, y máster en Intervención e Investigación Socioeducativa, cree ciegamente en el poder de las aulas como motor de transformación social. De ahí que no se conforme con formar más y mejor a las nuevas generaciones, sino que pretenda también sembrar en los estudiantes el compromiso con el territorio que les vio crecer. Un compromiso que él mismo demuestra cada día, como profesor que nació en el Occidente y en el Occidente desarrolla su carrera.