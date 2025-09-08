El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Misa del Día de Covadonga y la entrega de medallas, en directo en EL COMERCIO
Luis Felipe Fernández, creador y coordinador del Foro Comunicación y Escuela. A. RODRÍGUEZ

Medallas de Asturias

Luis Felipe Fernández, de Foro de Comunicación: el ejemplo de la «noble profesión» de labrar futuros

Este profesor de Lengua ensancha el horizonte de los estudiantes de la comarca de los Oscos-Eo con su innovador Foro Comunicación y Escuela

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

El presidente del Principado anunciaba el pasado mes de diciembre, durante la clausura del XVI Foro Comunicación y Escuela que se organiza desde el IES ... Elisa y Luis Villamil de Vegadeo, su intención de proponer para Medalla de Asturias 2025 a Luis Felipe Fernández García, coordinador y artífice de este proyecto educativo que se ha convertido en motor de desarrollo rural de la comarca de Oscos-Eo. «Cuando alguien dedica tanto tiempo de su vida a forjar a otras personas y es un ejemplo para las siguientes generaciones, merece la pena que lo reconozcamos públicamente», señalaba entonces Adrián Barbón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  2. 2 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  3. 3 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  4. 4 Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero
  5. 5 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la etapa de la Vuelta que salió de Vegadeo
  6. 6 Puebloastur, en Cofiño, primer hotel asturiano con categoría cinco estrellas gran lujo
  7. 7 El fuego vuelve a los montes asturianos en Somiedo, Ponga y Aller
  8. 8 Álvaro Queipo afirma que las manifestaciones propalestinas en la Vuelta «dan una imagen de nuestra tierra que no se corresponde con lo que realmente somos»
  9. 9

    Riazor rompe el cerrojo del Sporting de Gijón
  10. 10 El Grupo Covadonga reconoce a sus socios la «constancia, disciplina, lealtad y compromiso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Luis Felipe Fernández, de Foro de Comunicación: el ejemplo de la «noble profesión» de labrar futuros

Luis Felipe Fernández, de Foro de Comunicación: el ejemplo de la «noble profesión» de labrar futuros