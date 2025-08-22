Planes gastronómicos del Oriente al Occidente de Asturias

Isabel Gómez Gijón Viernes, 22 de agosto 2025, 08:56 Comenta Compartir

De Oriente a Occidente. La agenda gastronómica de este fin de semana en Asturias representa una gran oportunidad para recorrer la región de un extremo a otro. En concreto, de Ribadesella a Vegadeo, con parada obligada en Gijón.

22 - 24 de agosto Ribadesella Comida callejera en Fartukarte

La propuesta riosellana es ya una de las más populares del verano asturiano. No en vano, el festival de comida en la calle Fartukarte alcanza este año su décima edición.

La veintena de food-trucks que participan este año (en las que se podrán encontrar opciones veganas, vegetarianas y para personas celiacas) se encuentran al final del Paseo de la Grúa y abrirán del viernes 22 al domingo 24 a partir de las 11 horas, al igual que la zona market. En ambos espacios solo se admitirán pagos en efectivo.

23 - 24 de agosto Vegadeo Agricultura ecológica en Eco21

El plan veigueño es bastante diferente. La Muestra Eco21, que se desarrollará los días 23 y 24, está dedicada a la agricultura ecológica y el desarrollo sostenible en la comarca Oscos-Eo.

Este certamen tendrá lugar en el recinto ferial de la villa y el sábado abrirá sus puertas de 11 a 14 horas y de 16.30 a 20 horas; el domingo, solo en horario de mañana, hasta las 15 horas.

Esta cita se complementa con un mercado de segunda mano que el sábado se instalará en el parque del Medal.

22 - 31 de agosto Gijón Mercadín de la Sidra y la Manzana

En Gijón, por su parte, este 22 de agosto se inaugura el Mercadín de la Sidra y la Manzana, que da el pistoletazo de salida a la Fiesta de Sidra Natural. Las casetas se encuentran en la zona del Muelle y abrirán hasta el 31 de agosto de 11 a 23 horas (el último día, hasta las 22 horas).

Como complemento cultural, para este fin de semana se han programado la representación de 'El barbero de Picasso' el sábado, a las 20.30 horas, en el Teatro Jovellanos, y un recorrido por 'La ciudad que retrató Piñole'. El punto de encuentro de esta actividad, prevista para el domingo 24 a las 11.30 horas, es el Museo Nicanor Piñole.