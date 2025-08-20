Fartukarte anima Ribadesella con comida callejera, artesanía, conciertos y talleres infantiles Una veintena de food-trucks y más de setenta puestos de agroalimentación y artesanía llenarán este fin de semana el final del paseo de la Grúa de Ribadesella

Ribadesella volverá a ser este fin de semana el lugar de referencia para los amantes de la comida callejera, la oferta gastronómica del festival Fartukarte, que se desarrollará al final del Paseo de la Grúa entre los días 22 y 24.

La cita se inaugurará el viernes a las 11 horas y reunirá a una veintena de food-trucks (en las que se podrán encontrar propuestas veganas, vegetarianas y para personas celiacas), así como a unos setenta puestos para la exhibición de venta de productos agroalimentarios y artesanos.

La oferta comercial de Fartukarte se completa con un amplio programa de actividades para todos los públicos, si bien se centra en el entretenimiento de los más pequeños:

Viernes 22 El festival abrirá de 11 horas a medianoche.

12 horas: taller de creación de coronas con flores secas. Para niños de 3 a 8 años. Máximo 10 personas. Es de pago. Inscripciones 652982615 o DM a @kokorochildren.

12 horas: taller de montaje de Playmobil. Para todas las edades. Gratuito. Las inscripciones se harán por orden de llegada.

13 horas: taller de marcapáginas de madera. Para niños de 3 a 12 años. Máximo 10/12 personas. Gratuito. Las inscripciones se harán por orden de llegada.

13.30 horas: actuación De Sur A Norte.

16.30 horas: decoración Piedras Pisapapeles. Para niños de 3 a 12 años. Máximo 10/12 personas. Gratuito. Inscripciones por orden de llegada.

17 horas: taller de estampación botánica. Para niños de 4 a 10 años. Máximo 10 personas. Es de pago. Inscripciones 652982615 o DM a @kokorochildren.

17 horas: taller de montaje de Playmobil. Para todas las edades. Gratuito. Las inscripciones se harán por orden de llegada.

17.30 horas: Espectáculo Acroastur. Cama elástica, mano a mano y equilibrios.

18.30 horas: Actuación Pájaros En La Cabeza.

19 horas: taller de rutina facial con alta cosmética consciente. Gratuito. Inscripciones: Marta 684620497

19.30 horas: taller de globoflexia. Para menores de 3 a 14 años hasta un máximo de 10/12 personas. Gratuito. Inscripciones por orden de llegada.

20.30 horas: taller de montaje de farolillos de cristal para acompañamiento de la performance de las Aniciadoras de Pillarno. Para todas las edades. Gratuito. Los participantes deben llevar su propio bote de cristal para darle brillo y convertirlo en un farolillo.

22 horas: proyección documental 'La Gran Manzana'.

23 horas: performance 'Aniciadoras de Pillarno'.

0 horas: cierre.

Sábado 23 El festival abrirá de 11 horas a 1 de la madrugada.

11 horas: clase de yoga y brindis con vermut Agustina. Inscripción previa.

12 horas: taller de Arcilla y Semillas. Niños de 3 a 8 años hasta un máximo de 10. De pago. Inscripciones 652982615 o DM a @kokorochildren.

12 horas: taller de montaje de Playmobil. Para todas las edades. Gratuito. Las inscripciones se harán por orden de llegada.

13 horas: taller de creación 3 en Raya. Para niños de 3 a 12 años hasta un máximo de 10/12. Gratuito. Inscripciones por orden de llegada.

13.30 horas: actuación Sara Canga.

15.30 horas: actuación Banda de Gaitas Xácara.

16.30h: taller de decoración y plantación de macetas biodegradables. Para niños de hasta 12 años hasta un máximo de 10/12. Gratuito. Inscripciones por orden de llegada.

17 horas: laboratorio de pintura con pigmentos naturales. Para niños de 4 a 10 años. Máximo 10 personas. De pago. Inscripciones 652982615 o DM a @kokorochildren.

17.30 horas: taller de montaje de Playmobil. Para todas las edades. Gratuito. Las inscripciones se harán por orden de llegada.

17.30 horas: espectáculo Acroastur. Cama elástica, mano a mano y equilibrios.

19 horas - taller de rutina facial con alta cosmética consciente. Gratuito. Inscripciones: Marta 684620497

19.30 horas: taller de globoflexia. Para menores de 3 a 14 años hasta un máximo de 10/12 personas. Gratuito. Inscripciones por orden de llegada.

20.30 horas: actuación Querida Margot.

22.30 horas: actuación Smile.

1 horas: cierre.

Domingo 24 El festival abrirá de 11 a 22 horas.

12 horas: taller de rutina facial con alta cosmética consciente. Gratuito. Inscripciones: Marta 684620497

12 horas: taller de montaje de Playmobil. Para todas las edades. Gratuito. Las inscripciones se harán por orden de llegada.

12 horas: laboratorio de pintura con pigmentos naturales. Para niños de 4 a 10 años. Máximo 10 personas. De pago. Inscripciones 652982615 o DM a @kokorochildren.

13 horas: taller Colgador de Hada. Para niños de 3 a 12 años hasta un máximo de 10/12. Gratuito. Inscripciones por orden de llegada.

13.30 horas: actuación Silvidos y Gemidos

16.30 horas: taller Crea tu Puzzle. Para niños de 3 a 12 años. Máximo 10/12 personas. Gratuito. Inscripciones por orden de llegada.

17 horas: taller de creación de varitas de hadas con lana. Para niños de 2 a 8 años hasta un máximo de 10. De pago. Inscripciones 652982615 o DM a @kokorochildren.

17.30 horas: taller de montaje de Playmobil. Para todas las edades. Gratuito. Las inscripciones se harán por orden de llegada.

18.30 horas: fiesta de la espuma y Holi Party.

22 horas: cierre del festival.

Efectivo, autocaravanas y mascotas

Quienes planeen acudir a esta décima edición de Fartukarte deben recordar que solo se admitirán pagos en efectivo y que pueden llevar sus propios vasos y cubiertos, si bien, por un euro, se puede adquirir un vaso reutilizable en los bares.

Fartukarte, que acepta la presencia de mascotas en el festival, también invita a participar a quienes viajen en autocaravana o furgoneta camperizada. Para facilitar el estacionamiento y pernocta de estos vehículos se habilitarán varios aparcamientos en la zona.