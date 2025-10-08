El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Médicos que se concentraron el pasado viernes para solicitar mejoras laborales. Pablo Nosti

«Médicos y enfermeras somos profesiones diferentes, y de ahí no nos apeamos», sostiene el sindicato Simpa

En la polémica desatada por la reclasificación profesional prevista por el Ministerio de Sanidad, Satse se suma las críticas realizadas desde el Colegio de Enfermería: «No entendemos que menosprecien y falten al respeto a otros profesionales para luchar por sus mejora laboral»

Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:47

Enfermeras y médicos coinciden en que «no queremos entrar en guerra». Pero lo cierto es que el rotundo comunicado emitido por el Colegio de Enfermería de Asturias, y que ayer recogió el COMERCIO, evidencia un resquemor entre ambos colectivos que ha llegado a su cota más alta tras la huelga de médicos del pasado viernes.

Ayer, a las críticas de la entidad colegial se sumaban las del sindicato de enfermeras Satse: «No entendemos que necesiten menospreciar y faltar al respeto a otras profesiones para luchar por sus mejoras laborales». Su secretaria general en Asturias, María Belén García, recordó que «las enfermeras reivindicamos una clasificación profesional justa» frente a la que existe ahora, que «limita claramente nuestro desarrollo profesional». Y subraya: «Ni somos médicos ni queremos serlo ni los vamos a sustituir. Pero sí queremos que se reconozca nuestra formación y competencia» en la reclasificación prevista por el Ministerio de Sanidad.

Desde el Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa), que defiende un Estatuto Marco propio que regule las condiciones laborales de los facultativos, se quiso dejar claro ayer que «nadie se ha metido con el trabajo de nadie». Pero, puntualizó su secretario general, José Antonio Vidal, «somos profesiones diferentes, con una formación diferente, con un nivel de responsabilidad diferente, con la obligación de hacer guardias... Por tanto, no se nos puede encuadrar bajo el mismo paraguas. De ahí no nos apeamos».

Según Vidal, «eso no es denostar», salvo que «haya interés por polemizar, cuando en el día a día ambas profesiones trabajan conjuntamente sin ningún problema». La Plataforma de Médicos del Sespa, por su parte, se desvinculaba ayer de «cualquier línea de pensamiento que busque la confrontación con el resto de profesiones sanitarias», incidía su portavoz, Rubén Díaz. «Simplemente luchamos por nuestras propias reivindicaciones», añadía.

