El Principado de Asturias permitirá abatir lobos en 174 cacerías de otras especies en las reservas El consejero de Medio Rural recuerda que se prevé la colaboración de cazadores, bajo supervisión técnica

E. C. Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:11

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria permitirá abatir lobos en 174 cacerías programadas para capturar otras especies en las reservas regionales. Estas batidas, que se desarrollarán del 11 de octubre al 31 de diciembre, forman parte del programa anual de actuaciones para reducir los daños provocados por esta especie.

El consejero, Marcelino Marcos, explicó esto durante su comparecencia en la Junta General. «Hablar del lobo en Asturias es hablar de la ganadería extensiva, de la economía de centenares de familias, de la vida en los pueblos y del equilibrio de un territorio que constituye la esencia de nuestro medio rural», dijo.

Explicó Marcos Líndez que la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) permite a las comunidades gestionar la especie de acuerdo con las circunstancias singulares de cada territorio. El programa anual de actuaciones de control del lobo 2025-2026, elaborado en función de rigurosos criterios técnicos, autoriza la extracción de hasta 53 ejemplares en áreas específicas, como parte de las medidas para reducir los ataques a la ganadería. También prevé la colaboración de cazadores en las reservas regionales, siempre bajo supervisión técnica, para garantizar que las actuaciones se lleven a cabo de manera organizada y respetuosa con la biodiversidad. Además, recordó las ayudas a la creación de cierres perimetrales, el uso de mastines, la instalación de pastores eléctricos y el manejo adaptativo del ganado. «Queremos evitar daños antes de que se produzcan y no limitarnos a indemnizarlos después», dijo Marcos.

La decisión del consejero asturiano no llega, por otra parte, a los niveles adoptados por el Gobierno regional de La Rioja, que desde hoy autoriza la caza deportiva del lobo, si bien en condiciones muy restrictivas, limitadas a cuatro ejemplares por año y abonando tasas por el permiso para abatir a cada ejemplar cercanas a los 1.300 euros.

«20.000 animales muertos durante el mandato de Barbón»

Por su parte, el diputado del PP Luis Venta, calificó como «farsa política del Gobierno» y aseguró que las medidas adoptadas hasta la fecha son «insuficientes para garantizar la supervivencia del sector», a la vez que responsabilizó al Gobierno por los ataques de lobos y osos que sufre la cabaña ganadera asturiana.

Denunció que «el Gobierno de Asturias, lejos de cumplir con lo establecido en el plan de gestión del lobo, ha ocultado información y se ha limitado a reírse de los ganaderos y de la sociedad asturiana, mientras que, según datos recabados por asociaciones como URA, ASEAMO, COAG, Parda de la Montaña, Promiel, ACRIBEL, AZPRA, ACECA, APEA y ACOSA, los ataques a la ganadería han alcanzado niveles insostenibles: más de 200 animales muertos solo en Morcín en un año y más de 20.000 desde el inicio del mandato de Barbón», subrayó Luis Venta.