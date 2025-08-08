Melania Álvarez ficha por un clúster de cuidados impulsado por la Cámara de Comercio de Oviedo

Será la cabeza visible de un nuevo clúster asturiano. Uno relacionado con el nuevo modelo de cuidados de larga duración y nacido de Cecoec, ... el laboratorio de ideas para la transformación del sector sociosanitario que ella misma impulsó, con dos millones de fondos europeos. Melania Álvarez, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar que impulsó todos los cambios de las políticas de atención a mayores en el Principado hasta febrero de 2024, cuando fue designada senadora, vuelve a la materia en la que más se dejó la piel.

Aunque el presidente del Principado, Adrián Barbón, no quiso pronunciarse ante el abandono del Senado por parte de Álvarez, «hay que respetar los tiempos», lo cierto es que ella ya no volverá a la Cámara Alta, puesto que en septiembre se incorporará al nuevo clúster. Uno que está siendo impulsado por la Cámara de Comercio de Oviedo, que correrá con todos los gastos de su puesta en marcha, hasta que, el año próximo, el nuevo organismo entre en funcionamiento y se sustente ya con las aportaciones de los socios, empresas sociosanitarias asturianas, así como de las subvenciones a las que opte.

Entre los gastos se incluye, también, el sueldo de la nueva responsable que, según ha podido saber este periódico, es inferior a la nómina del Senado. Su elección se debe, según las mismas fuentes, a «su experiencia en la transformación del modelo de cuidados» y su apuesta «por la innovación y las nuevas tecnologías».