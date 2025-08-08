El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Melania Álvarez, ex consejera de Derechos Sociales y Bienestar y todavía hoy senadora socialista. Jesús Manuel Pardo

Melania Álvarez ficha por un clúster de cuidados impulsado por la Cámara de Comercio de Oviedo

El órgano cameral se hará cargo de los gastos del nuevo organismo hasta el año próximo. La todavía senadora socialista no se incorporará a la Cámara Alta tras la vacaciones estivales

Chelo Tuya

Gijón

Viernes, 8 de agosto 2025, 17:26

Será la cabeza visible de un nuevo clúster asturiano. Uno relacionado con el nuevo modelo de cuidados de larga duración y nacido de Cecoec, ... el laboratorio de ideas para la transformación del sector sociosanitario que ella misma impulsó, con dos millones de fondos europeos. Melania Álvarez, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar que impulsó todos los cambios de las políticas de atención a mayores en el Principado hasta febrero de 2024, cuando fue designada senadora, vuelve a la materia en la que más se dejó la piel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El juez falla a favor de doce compradores que rechazan pagar un plus por sus pisos a Avintia en la zona de El Rinconín, en Gijón
  2. 2

    Lasha Odisharia es el elegido para reforzar el ataque del Sporting de Gijón
  3. 3 Localizan un nido de avispa asiática en una fachada de un edificio de Gijón
  4. 4 Asturias se prepara para lo peor de la ola de calor, con el termómetro cerca de los 40 grados
  5. 5 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  6. 6

    Contrueces cobrará por primera vez entrada: «Era cerrar el prao o no celebrar las fiestas»
  7. 7 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio
  8. 8 Una conductora que viajaba con tres menores choca contra cuatro vehículos aparcados en Avilés
  9. 9 Susto en Villaviciosa por un accidente entre una moto y un coche
  10. 10 Un hombre de 36 años, herido grave tras sufrir un accidente cuando reparaba una carretilla en Pravia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Melania Álvarez ficha por un clúster de cuidados impulsado por la Cámara de Comercio de Oviedo

Melania Álvarez ficha por un clúster de cuidados impulsado por la Cámara de Comercio de Oviedo