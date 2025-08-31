El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Melendi, Fernando Alonso o Letizia Ortiz, ¿quién es el favorito de los asturianos para compartir viaje en coche?

Dentro de este ranking de personajes asturianos destacados, se encuentran también la actriz y modelo Paula Echeverría y el exfutbolista de la selección española David Villa

E. C.

Domingo, 31 de agosto 2025, 12:44

Se acaba de publicar los resultados de la encuesta anual '¿Con quién viajarías en BlaBlaCar?', en la que la compañía ha preguntado a los usuarios qué famosos elegirían si tuvieran la oportunidad de compartir coche con algunas de las personas más reconocidas en el ámbito cultural, político o del entretenimiento.

En esta nueva edición del sondeo, el cantante Melendi se convierte en la opción favorita de los asturianos para compartir coche, con un 45% de los votos. El segundo puesto lo consigue el piloto Fernando Alonso, así lo opinan el 27% de los encuestados. Finalmente, la medalla de bronce se la lleva la Reina de España, Letizia Ortiz con un 26%.

Dentro de este ranking de personajes asturianos destacados, se encuentran también la actriz y modelo Paula Echeverría y el exfutbolista de la selección española David Villa.

Más allá del top 5, los usuarios asturianos mencionan a personalidades del mundo del deporte, como son Luis Enrique, Santi Cazorla o Antonio Lobato, que ocupan la sexta, octava y decimosegunda posición, respectivamente.

A nivel nacional, este año los preferidos a la hora de compartir trayecto son Rafa Nadal, Alejandro Sanz y Dani Rovira. Rafa Nadal, con cerca del 25% de los votos, no es el único deportista con el que los españoles les gustaría encontrarse en un BlaBlaCar: un 15% escogerían viajar con Fernando Alonso, y otro 14% con Carlos Alcaraz.

En la encuesta, un 26% de los asturianos preguntados aseguraron que llevarían a su compañero de viaje a conocer Cudillero. La segunda opción sería ir a conocer Ribadesella con un 22%. La medalla de bronce se la lleva la localidad de Cangas de Onís, según opinan el 16% de las personas sondeadas.

