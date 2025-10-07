El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

Caen dos miembros de una organización criminal colombiana que metía cocaína en Asturias

La investigación comenzó con el seguimiento de un residente en Avilés que realizaba «frecuentes viajes inusuales». Fueron detenidos con 6,5 kilos de droga en la mochila

Martes, 7 de octubre 2025, 12:50

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Gijón, en coordinación con la Jefatura Superior de Policía de Asturias han incautado 6,5 kilogramos de cocaína y han detenido a dos personas, un hombre y una mujer de 51 y 21 años respectivamente como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Son considerados integrantes de una organización criminal colombiana dedicada al transporte, almacenaje y distribución sustancias estupefacientes.

La investigación comenzó a mediados de agosto, cuando se recibieron informaciones vecinales sobre un individuo de origen colombiano que residía en Avilés y que realizaba frecuentes desplazamientos inusuales.

El pasado 23 de septiembre, los investigadores determinaron que el sospechoso volvía de un viaje con mercancía, montando un dispositivo policial hasta Avilés, lugar donde fue interceptado. En el vehículo viajaba el detenido junto a una mujer.

En el interior del vehículo se localizó una mochila con los 6´5 kilogramos de cocaína, procediendo inmediatamente a la detención de los ocupantes de coche..

Con esta intervención, la Policía Nacional logra frenar un importante canal de entrada, almacenamiento y distribución de cocaína en Asturias, además de esclarecer posibles delitos relacionados con esta actividad criminal.

Una vez finalizadas las investigaciones y el atestado policial los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Avilés, determinando su ingreso en Prisión.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  2. 2 Grave accidente en Las Regueras: cuatro heridos al caer con su coche por un desnivel de 30 metros
  3. 3 El Sporting ultima el fichaje de Borja Jiménez para salir de la crisis y relanzarse
  4. 4 Roban en un bar de Oviedo a punta de pistola la madrugada del pasado sábado
  5. 5 Detenido después de propinarle un puñetazo a un policía local en Avilés
  6. 6 Borja Jiménez ya es el nuevo entrenador del Sporting de Gijón
  7. 7 El Sporting de Gijón contacta con Borja Jiménez para sustituir a Garitano
  8. 8 La despedida de Garitano del Sporting de Gijón: «Que vaya todo bien y muchas gracias»
  9. 9 Estos son los rivales de los equipos asturianos en la Copa del Rey
  10. 10

    Borja Jiménez, un entrenador «moderno y ambicioso», hecho a sí mismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Caen dos miembros de una organización criminal colombiana que metía cocaína en Asturias

Caen dos miembros de una organización criminal colombiana que metía cocaína en Asturias