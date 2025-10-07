Caen dos miembros de una organización criminal colombiana que metía cocaína en Asturias La investigación comenzó con el seguimiento de un residente en Avilés que realizaba «frecuentes viajes inusuales». Fueron detenidos con 6,5 kilos de droga en la mochila

Martes, 7 de octubre 2025, 12:50

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Gijón, en coordinación con la Jefatura Superior de Policía de Asturias han incautado 6,5 kilogramos de cocaína y han detenido a dos personas, un hombre y una mujer de 51 y 21 años respectivamente como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Son considerados integrantes de una organización criminal colombiana dedicada al transporte, almacenaje y distribución sustancias estupefacientes.

La investigación comenzó a mediados de agosto, cuando se recibieron informaciones vecinales sobre un individuo de origen colombiano que residía en Avilés y que realizaba frecuentes desplazamientos inusuales.

El pasado 23 de septiembre, los investigadores determinaron que el sospechoso volvía de un viaje con mercancía, montando un dispositivo policial hasta Avilés, lugar donde fue interceptado. En el vehículo viajaba el detenido junto a una mujer.

En el interior del vehículo se localizó una mochila con los 6´5 kilogramos de cocaína, procediendo inmediatamente a la detención de los ocupantes de coche..

Con esta intervención, la Policía Nacional logra frenar un importante canal de entrada, almacenamiento y distribución de cocaína en Asturias, además de esclarecer posibles delitos relacionados con esta actividad criminal.

Una vez finalizadas las investigaciones y el atestado policial los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Avilés, determinando su ingreso en Prisión.

