El investigador de la Universidad de Oviedo Miguel Fernández Turuelo. Pablo Creusot Rodríguez

Miguel Fernández Turuelo: «La homosexualidad atentaba contra uno de los pilares simbólicos de la dictadura: la España viril y trabajadora»

El investigador de la Universidad de Oviedo Miguel Fernández Turuelo está a punto de leer su tesis, la primera monografía sobre la represión de las disidencias sexuales ejercida por el franquismo

Azahara Villacorta

Azahara Villacorta

Gijón

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:58

Comenta

'Invertidos, provincianos y maleantes'. Así ha titulado el investigador de la Universidad de Oviedo Miguel Fernández Turuelo (Zamora, 1994) el trabajo que es el ... germen de su tesis doctoral, dirigida por el historiador Rubén Vega y a punto de ser leída. La primera monografía sobre la represión de la homosexualidad ejercida por el franquismo en el norte de España, en la que el autor, a partir de diferentes fuentes (expedientes judiciales, testimonios orales, prensa, propaganda...), construye un completo relato sobre la coerción sexual y de género como uno de los pilares del control social y moral durante la dictadura en la región. Un libro que ya ha sido publicado por el Instituto de Memoria Democrática de Asturias y que también quiere ser «una contribución a la memoria» de esos y esas disidentes que se vieron obligados a elaborar «estrategias de negociación y de invisibilización» para poder «sobrevivir a un contexto tan hostil como el franquista». Del exilio a la clandestinidad, en busca de una vida fuera de la norma. «Más allá del castigo y el ostracismo que una sociedad profundamente tradicional les reservaba», de la cárcel a los campos de concentración.

