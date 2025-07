Minas frenó las quejas del guarda de Cerredo con una «respuesta contundente» a su superior

La comisión parlamentaria que investiga el accidente en la mina de Cerredo (Degaña) cerró su primera semana de comparecencias dando vueltas a una subtrama. ... Durante años un guarda del Medio Natural remitió actas y denuncias contra la actividad que en la zona desarrollaban Combayl y Blue Solving. Fotografió madera de entibar, dijo que estaban llevando maquinaria pesada minera, que abrían zanjas sin permiso, que agua contaminada de los acopios de carbón iba al río. Dejó escrito que el empresario le había dicho que «somos paisanos y con voluntad todo se arregla» y que tenía contactos «con niveles altos». ¿Fueron bien atendidos esos avisos?

Ángel de Miguel fue jefe de sección y lo es ahora de servicio. En la escala de mando, uno de los superiores de ese guarda. Según relató, en 2023 le llegó una de esas actas, con fotos. «Decidí pedir información al órgano competente, Minas, les pedí un informe y recibí una respuesta clara, contundente y cerrada que hicieron que posteriores actas que llegaron, en tanto no había cambiado la situación, pues no iba a seguir remitiéndoselas cada mes o cada tres días». La respuesta de Minas, que calificó de «determinante», señala que permanecían «vigentes los derechos mineros tanto en el cielo abierto como en subterráneo, y consecuentemente las actividades desarrolladas en el Grupo Cerredo están sujetas a la vigente Ley de Minas».

A ojos del compareciente, eso fue como decirles que «ahí no teníamos nada que hacer». «No vi nada extraño, fue contundente como decirnos que 'aquí estábamos nosotros de momento y vosotros no pintáis nada'». En base a ello «para mí el tema murió. Tengo mil ocupaciones más, 350.000 hectáreas, así que para algo que no tengo que mirar, pues que se encarguen ellos».

El compareciente recalcó que no tenía «ninguna obligación de informar al guarda de lo que he hecho con su acta», «bastante tenemos como para decirle con cariño 'vale, me han dicho esto'»; en última instancia, «las actas son escritos, opiniones, lo importante son las denuncias».

Jaime Marcos, jefe de servicio que ayer se jubilaba, aseguró que «todas las denuncias se tramitan», y puestos a sugerir mejoras, vio «deseable» que se informe a los agentes de cuál es el resultado de la mismas. «Sería fantástico», indicó, argumentando que permitiría sospechar mejor de determinadas personas que ya hayan sido sancionadas. Entre las quejas que se repitieron está que para atajar la temporalidad ahora al interino que lleva tres años «se va, justo cuando ya estaba enseñado, y llega alguien nuevo», que el número de agentes «es hoy el mismo que hace 25 años, cuando la complejidad es mucho mayor».