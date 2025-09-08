Misa, sidra y comedies en un Día de Asturias muy reivindicativo en Nava La villa naveta acogió el acto central de la fiesta de la comunidad, dedicada este año a la cultura sidrera

No estuvo en Covadonga, pero sí acudió a misa. El presidente del Principado, Adrián Barbón, que por segundo año consecutivo no acudió al Real Sitio a la celebración religiosa en honor a la Santina en protesta por la politización que de este acto viene haciendo el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, sí participó en la eucaristía que tuvo lugar en Nava. «Yo voy a misa todos los 8 de septiembre, iba a misa antes de ser presidente, voy a misa siendo presidente y seguiré yendo a misa cuando deje de ser presidente», dijo Barbón, quien volvió a justificar su ausencia al acto celebrado este 8 de septiembre en la Basílica de Covadonga: «No quiero más polémicas con nadie», dijo.

Y así fue como comenzó el jefe del Ejecutivo autonómico su visita a la capital naveta, donde participó en los actos festivos del Día de Asturias, dedicados este año a la cultura sidrera y que desde el viernes se han venido celebrado en los seis concejos de la Comarca de la Sidra: Villaviciosa, Bimenes, Sariego, Cabranes y Nava.

Ampliar Miembros de la plataforma Salvemos Peñamayor recibieron con pancartas al presidente del Principado. E. C.

En esta última localidad se celebraron los últimos actos de una fiesta que llevó la tradición y cultura asturiana a cada de uno de los concejos que conforman esta comarca. «Es un día para disfrutar, compartir y, como dice nuestro eh nuestro himno, en todas las ocasiones estar unidos reivindicando la identidad de Asturias y la asturianía», dijo Barbón.

En la villa donde cada año se celebra el Festival de la Sidra, fue precisamente la bebida regional la gran protagonista. Junto con el mercáu tradicional, donde se recrearon actividades y oficios de antaño. Y se recrearon con humor, porque dentro de los actos programados se incluyó una representación de les comedies de Valdesoto, una de la seña de identidad de esta localidad sierense y que le sirvió para que el jurado del Pueblo Ejemplar de Asturias le haya elegido como merecedor de este galardón este año.

Ampliar Miembros de la asociación de Sidros y Comedies de Valdesoto, que participaron en Nava en los actos del Día de Asturias. E. C.

También fue la de este Día de Asturias una fiesta reivindicativa. Y no sólo de asturianía. Miembros de la plataforma Salvemos Peñamayor, recibieron al presidente del Principado con pancartas. Este colectivo se opone a las prospecciones mineras que se están realizando en esta zona. El presidente del Principado mantuvo un encuentro de ellos para escuchar sus peticiones.

En Nava se puso el punto y final a los actos de este año del Día de Asturias. El año que viene, la celebración tendrá lugar en el occidente. Será en los tres concejos de la comarca del Eo: San Tirso de Abres, Vegado y Castropol.