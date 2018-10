«Sergio no corría y era muy prudente. Tuvo que pasarle algo» 00:31 Lugar del siniestro, a la salida del túnel de la autovia minera entre Langreo y Mieres; abajo, a la izquierda, Sergio, siempre sonriente. / RTPA / E.C. El motorista allerano de 29 años que murió al chocar en la autovía minera perdió el control de la moto al salir de un túnel. Su funeral será esta tarde, a las seis, en la iglesia de Cabañaquinta MARTA VARELA CABAÑAQUINTA. Domingo, 7 octubre 2018, 03:50

A las 11 de la mañana, en el kilómetro 6,4 de la autovía minera, a la salida de un túnel en dirección a Langreo, una moto salió despedida de la vía. Su conductor, Sergio García Carballo, de 29 años, natural y vecino de Cabañaquinta, en el concejo de Aller, chocó contra el asfalto y quedó tirado en el arcén. Según los sanitarios que acudieron en su auxilio, la muerte fue instantánea. Su funeral se celebrará a las 18 horas de hoy en la iglesia de su parroquia natal, San Salvador de Cabañaquinta.

Por el momento, se desconoce qué provocó que el joven, motorista experimentado, perdiera el control de su Aprilia RSV4, matrícula 4609-KPD. La Guardia Civil, que debió regular el tráfico durante más de una hora, hasta que el cuerpo fue retirado, certificó que el joven llevaba las medidas de seguridad reglamentarias. Mientras, sigue la investigación de lo sucedido.

«Tuvo que pasarle algo»

Unos resultados que esperan con ansiedad sus familiares. Para el entorno del motorista lo sucedido es «un hecho incomprensible». Aseguraron a EL COMERCIO que «Sergio manejaba muy bien la moto, no corría en exceso y era muy prudente. Tuvo que pasarle algo, no lo creemos». Hubo quien apuntaba alguna explicación: «Pudo salirle un jabalí o algún animal, porque en esa zona haya muchos, sino no entendemos qué ocurrió». Sus amigos, destrozados, relataban que «minutos antes había estado con un amigo tomando un café en un local de Mieres, charlaron y cogió la moto para dar una vuelta antes de ir a casa, no sabemos a dónde iba, pero ese tramo lo conocía bien porque iba mucho a Gijón».

Concentración suspendida

Qué iba a hacer por la mañana es una incógnita, pero sus planes para la tarde eran conocidos. Su localidad natal, Cabañaquinta, está celebrando las fiestas del Rosario. Dentro del programa festivo, a las 16 horas estaba prevista la II KDD motera. «Sergio iba a participar», aseguran.

La muerte del joven enlutó la cita. La Asociación el Mercaón de Cabañaquinta, organizadora de la concentración anunció la inmediata suspensión de la cita. A pesar del trágico desenlace, el resto de actos festivos continuaron celebrándose aunque esta tarde, hora del sepelio, se prevé que se suspendan.

Amigos y conocidos del mundo de la moto, donde el joven era muy popular, están decididos a realizarle un homenaje. Antes, no obstante, quieren hablarlo con sus padres y hermano. «Ha sido una pérdida muy trágica y lo último que queremos es molestarles», apuntaron a este periódico.

La capilla ardiente se abrirá esta mañana en el tanatorio de Moreda. El funeral, de cuerpo presente, se celebrará a las 18 horas de hoy, en el iglesia parroquial de San Salvador de Cabañaquinta. Seguidamente se procederá a su incineración.