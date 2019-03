«No podemos dar ni un paso atrás»

Ni un paso atrás. Así se podría resumir la opinión de varias mujeres, asturianas y que son rostros de la vida pública, política y sindical de la región. Tienen diferentes ideologías, pertenecen a distintos partidos políticos, pero todas tienen en común lo mismo: la lucha por la igualdad.

Esther Llamazares, candidata por el PP a la Alcaldía de Avilés, recuerda estos días a su abuela, «una mujer de bandera». Una mujer que hace años, cuando apenas se hablaba de la igualdad y los derechos de la mujer escaseaban, se separó de su marido y sacó adelante a sus cuatro hijos. Ante esta situación, «cómo no voy a defender a las mujeres», se pregunta Llamazares. Para ella, hace falta seguir peleando «siempre» y nunca se está en el momento «perfecto». No se trata de inconformismo, sino de ser reivindicativo. «De no ceder, no dar ni un paso atrás».

Pese a que pertenecen a partidos rivales, la diputada de IU, Concha Masa, coincide con Llamazares en señalar que «el trabajo por la igualdad tiene que seguir adelante». Masa hace un llamamiento a todas las mujeres asturianas para llenar las calles este 8-M.

«Se ha conseguido dar muchos pasos desde la dictadura hasta ahora, pero todavía falta mucho» y entre lo que falta está terminar con la violencia machista y la brecha salarial.

Desde Foro, la diputada Carmen Fernández, insiste en que una de las claves para garantizar la igualdad «es el empleo». Así, desde las instituciones públicas, a su juicio, se debe estimular a las empresas con el fin de que contraten un mayor número de mujeres. «Ha habido un adelanto desde hace treinta años, pero no nos podemos conformar», indica.

Fernández vivió en sus propias carnes la discriminación laboral cuando al terminar su ingeniería técnica mecánica se vio rechazada por dos empresas «que solo querían hombres». «Yo no era la mejor, pero tenía los mismos conocimientos que otros compañeros». Pero ella, era mujer. Además, Fernández insiste en que este 8-M es muy importante para la mujer que vive en el mundo rural, «donde las desigualdades son aún mayores». Reconoce que, como en todo, la sociedad ha avanzado, pero quizás en la zona rural las cosas vayan «más despacio».

La jornada del Día Internacional de la Mujer es para Diana Sánchez, diputada por Ciudadanos en la Junta General, un día en el que todas las mujeres «independientemente del signo y la condición política» deben unirse. «Todas tenemos que luchar juntas por la igualdad efectiva y real, que no tenemos a día de hoy», lamenta.

Desde su cargo en una institución pública, Sánchez señala que las ayudas para alcanzar la igualdad se materializan en medidas de conciliación, en permisos de paternidad y maternidad y en que exista una «corresponsabilidad educando».

Derechos «cuestionados»

Margarita Vega, portavoz adjunta del PSOE en la Junta no lo duda: «La situación de las mujeres es manifiestamente mejorable». Vega advierte de que este año «hay una circunstancia nueva, la irrupción de la extrema derecha». La portavoz socialista lamenta que a estas alturas se pongan en cuestión una serie de derechos que se creían consolidados. Como ejemplos señala la ley contra violencia de género, o la de irrupción del embarazo. «Hay muchas cosas que necesitan mejorar para tener una igualdad plena», asegura.

Desde Podemos, la comportaos parlamentaria, Lorena Gil, recuerda el hito que supuso el 8-M el año pasado, «pero queda aún mucho por hacer para terminar con la violencia machista, en todas sus formas y manifestaciones». Por ello, Gil reivindica que el género «no sea un condicionante para el desarrollo laboral, social y personal».

«Gracias, entre otras cosas a la movilización social, se han conseguido muchos avances», por ello, Gil llama a los asturianos a participar en una jornada que se prevé «histórica».

Desde los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO, sus responsables de igualdad, Carmen Escandón y Ana María Rodríguez, hacen un llamamiento a la huelga y a las concentraciones en defensa de las mujeres.

«Hay que visibilizar que la ciudadanía tiene claro que existe una desigualdad en el ámbito laboral y en la sociedad». Ellas saben que muchas no celebrarán la huelga por sus condiciones laborales. «Paramos por aquellas que no pueden parar», señalan.

Ana María Rodríguez comparte opinión con Vega. «Con la convocatoria de elecciones no tenemos claro si el panorama podrá empeorar aún más con las nuevas formaciones que quieren arrebatar los derechos de las mujeres», advierte.

Por su parte, Carmen Escandón, señala que la ciudadanía debe gritar «¡Basta!» y señalar «qué límites no están dispuestos a permitir que se sobrepasen».