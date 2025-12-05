Tu Navidad con El Paraíso en cada bocado La marca Alimentos del Paraíso Natural engloba una amplia variedad de productos, lo que la convierte en una opción perfecta tanto para los menús navideños, como para regalos gastronómicos

Esta Navidad, acierta seguro, elige comercios de proximidad, elige productos con sello de calidad… elige El Paraíso en cada bocado.

PUBLIRREPORTAJE Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:06 Compartir

Cuando llega la Navidad, las mesas asturianas se llenan de tradición, calidad y producto local. Y cada vez más familias eligen elaborar sus menús y preparar sus regalos con un sello que es sinónimo de excelencia: «Alimentos del Paraíso Natural». Una marca que reúne lo mejor de nuestra tierra y que identifica productos elaborados, criados o cultivados en Asturias bajo criterios de calidad certificada.

Porque cuando eliges estos productos, eliges El Paraíso en cada bocado.

Para facilitar que los consumidores puedan reconocerlos y acceder a ellos, la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias gestiona la Red Oficial de Distribuidores, una selección de establecimientos de proximidad comprometidos con el producto asturiano, con su origen y con el desarrollo de la economía local.

Comercios que apuestan por la calidad y kilómetro cero

Los establecimientos que forman parte de esta Red comparten una filosofía clara: apostar por el comercio cercano, la calidad garantizada y el valor añadido del producto local. Son comercios que conocen lo que venden, que asesoran, que recomiendan y que cuidan el producto como parte de su identidad.

En estos negocios, el cliente encuentra trato profesional, confianza, cercanía y especialización, además de la garantía de comprar productos cuya trazabilidad y origen están certificados. Elegirlos significa impulsar la economía asturiana, apoyar a productores del territorio y mantener vivo un tejido comercial que forma parte esencial de nuestras ciudades y pueblos.

Un sello que nos guía: dónde ver que un comercio vende «Alimentos del Paraíso Natural»

Para que el consumidor lo tenga fácil, la Red de Distribuidores utiliza un distintivo oficial en sus establecimientos: «Hailos Equí» o «Aquí Tenemos», acompañados del logotipo de Alimentos del Paraíso Natural. Este sello —visible en escaparates, mostradores o zonas específicas del comercio— permite identificar de un vistazo que ese establecimiento dispone de productos certificados dentro de la marca. Un elemento visual claro, fiable y reconocido en toda Asturias.

Muchos productos para todos los gustos… y para todas las mesas

La marca Alimentos del Paraíso Natural engloba una amplia variedad de productos y categorías, lo que la convierte en una opción ideal tanto para los menús navideños como para preparar regalos gastronómicos.

Entre ellos destacan:

- Quesos con denominación de origen: Cabrales, Gamonéu, Afuega'l Pitu, Casín…

- Fabas y legumbres asturianas con sello IGP

- Sidra y bebidas tradicionales de calidad certificada.

- Embutidos y carnes de producción local, como la Ternera Asturiana IGP

- Mieles y productos artesanales elaborados en el medio rural.

- Conservas, repostería y dulces con la esencia del territorio.

Una variedad que permite confeccionar cestas de regalo, lotes navideños personalizados o simplemente llenar la despensa con productos de primer nivel. Todo ello, con ese sabor único que convierte cada plato en El Paraíso en cada bocado.

Estas navidades, elige Asturias

Comprar productos de la Red de Distribuidores de Alimentos del Paraíso Natural es mucho más que elegir buena gastronomía. Es apoyar a los comercios que defienden el territorio, a los productores que mantienen vivo el sector primario y a un modelo económico sostenible basado en el kilómetro cero y en la calidad certificada.

La Unión de Comerciantes seguirá impulsando esta red para que cada vez más hogares puedan disfrutar del mejor producto asturiano con todas las garantías.

Esta Navidad, acierta seguro: elige comercios de proximidad, elige productos con sello de calidad… elige El Paraíso en cada bocado.