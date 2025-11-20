El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La nieve ya afecta a las carreteras asturianas: seis puertos requieren cadenas
Nieve en el puerto de Tarna. Damián Arienza

La autopista del Huerna se encuentra en nivel verde, lo que significa que hay que circular con precaución, pero sin medidas restrictivas

P. Pérez

Gijón

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:55

La nieve caída en Asturias en las últimas horas dificulta el tráfico en seis puertos de montaña. A estas horas seis altos de montaña requiereon el uso de cadenas: San Isidro, Leitariegos, Tarna, Somiedo, San Lorenzo y Ventana. Además, la nieve ha comenzado a caer en la autopista del Huerna (AP-66), aunque por el momento se encuentra en nivel verde y no se ha establecido ninguna medida preventiva, aunque se recomienda circular con precaución y no sobrepasar los 100 kilómetros por hora. Eso sí, los camiones no pueden adelantar. En cuanto al resto de carreteras, es obligatorio también el uso de cadenas en el tramo Tuiza-Puerto de la Cubilla (LN-8, Lena).

Asturias se encuentra en aviso naranja (riesgo importante) por intensas nevadas en la cordillera y los Picos de Europa, donde se espera que se produzcan espesores de 30 centímetros a partir de los 900 o 1000 metros de altitud. Además, no se descartan nevadas en cotas más bajas.

«Un episodio invernal»

Una masa de aire de origen ártico penetró en la Península y Baleares durante las últimas horas del miércoles. Este fenómeno dará lugar a «un episodio invernal», que dejará un acusado descenso térmico y nevadas en el tercio norte peninsular, especialmente significativas en la fachada cantábrica, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Con la progresiva entrada de la masa ártica, la cota de nieve descenderá rápidamente hasta situarse por debajo de los 600 m de forma generalizada en el tercio norte peninsular durante este jueves.

