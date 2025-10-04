Olga Esteban Gijón Sábado, 4 de octubre 2025, 00:30 Comenta Compartir

Es imposible no hacerle a él la pregunta que da título a la conferencia que ofrece esta tarde: «¿Nos visitarán los alienígenas?». Pues él cree que «lo tienen muy, muy difícil». Es Sergio Luis Palacios Díaz, profesor del departamento de Física de la Universidad de Oviedo y mañana participa en la XIV Noche Lunática, que tratará de acercar nuestro satélite a la Tierra y que todos aprendamos un poco más de él. Habrá talleres y exposiciones pero también charlas. La primera, la suya: '¿Nos visitarán los alienígenas? La ciencia del contacto con las inteligencias extraterrestres'.

La cuestión es que la ciencia ficción, aunque «muy chula», nos ha hecho creer en «mundos irreales». Nos ha llevado a pensar que «es relativamente sencillo que un extraterrestre pueda viajar de planeta en planeta, como si fueran de casa en casa», pero nada más lejos de la realidad. De hecho, eso es lo que tratará de desentrañar en su charla: las dificultades que tendrían para llegar hasta nosotros.

Pero es que antes de plantearse eso es obligatorio hacerse una pregunta: ¿Existe vida allí fuera? «Creo que sí la hay. Pero es una opinión. Experta y basada en la ciencia, pero una opinión». Ahora bien, pregunta esta vez el profesor: «¿Hablamos de vida o de vida inteligente?» Él mismo se responde: «Creo que la vida a nivel básico puede abundar en el universo, otra cosa es la vida inteligente».

Imaginemos que existen, ¿podrían llegar hasta nosotros? «Primero tendrían que saber que estamos aquí, en este planeta, en este sistema solar que a saber a qué distancia está del suyo. Porque el sistema solar que tenemos más cerca está a cuatro años luz. Podrían estar a miles de años luz». Así que lo primero que debería pasar es que esos extraterrestres nos detectaran, de forma accidental por las señales que enviamos al espacio, o por los métodos que usan los astrofísicos, como detectar los huecos en la luminosidad del Sol cuando nuestro planeta pasa por delante».

Una vez que nos hubieran detectado, deberían poder comprobar que somos inteligentes, por ejemplo «viendo qué gases tenemos en la atmósfera, que demuestran que hay contaminación y eso, a su vez, demuestra que hay una civilización». Y si han sido capaces de llegar aquí, deberían poder organizar el viaje.

Tengamos en cuenta que, con la tecnología que tenemos hoy en día, «aunque nos parezca la mayor maravilla del mundo, solo hemos podido ir a la Luna, que en realidad está aquí al lado. Llevamos años hablando de Marte pero aún no hemos llegado, porque es muy difícil». Y es aquí donde Palacios hablará de los tipos de propulsión, de las naves, del tiempo que podrían tardar, de los problemas a sortear, los peligros del viaje, de qué se alimentarían, del aislamiento de esos viajeros durante un viaje que puede durar años… «¿Cómo montas a seis o siete individuos en una nave y les dices que tienen que viajar dos años si metes a un grupo en 'Gran Hermano' y la lían en una semana», bromea. Solo un dato: la nave más veloz que tenemos tardaría 75.000 años en llegar a la estrella más cercana, explica.

Así que «las pelis de ciencia ficción son muy chulas, nos lo hacen pasar muy bien, pero nos ponen delante un mundo irreal. A los científicos no nos gusta decir que algo es imposible pero...».

Temas

ciencia