Así fue la noche de San Juan en Asturias

El fuego ha hechizado a toda Asturias durante la noche de San Juan. Las hogueras han iluminado numerosos concejos de la región durante toda la madrugada. A la noche más mágica del año no quisieron faltar los gijoneses para pedir sus deseos. «Que no me engañen ni mientan», escribía en un papel, Paula Sánchez, acompañada de sus amigas que portaban apuntes de asignaturas complicadas para lanzar al fuego. Hasta la playa de Poniente llegaron también familias cargadas de aperitivos para amenizar la espera. «Traemos tortilla, pechugas de pollo y una buena manta para sentarnos y por supuesto velas blancas que atraen las buenas energías», expresaba Diana González, que este año ha perdido a su madre. «Hay que ahuyentar los malos espíritus y pedir tener prosperidad para toda la familia», invocaba.

La noche veraniega prometía magia y purificación en Oviedo. A las 22.47 los más previsores ya guardaban su sitio en primera fila frente a la pira de madera en la Plaza Porlier. Aguantaban estoicos, con más de una hora de espera por delante, para no perderse ni un detalle del ancestral rito del fuego. La tarde de música y juegos, la hoguera y la verbena en la plaza de la Catedral prolongaron la fiesta continua que vive Oviedo desde el sábado, cuado miles de personas tomaron las calles para celebrar el acenso del Real Oviedo a Primera División. De hecho, algunos aprovecharon el fuego purificador para quemar los malos recuerdos deportivos de épocas que hoy parecen lejanas.

El embrujo del fuego y de la danza prima que se bailó en la plaza Pedro Menéndez se extendió por toda la ciudad de Avilés, que también celebró la noche mágica de San Juan en diversos barrios con hogueras y música tradicional. En Corvera, la foguerina y la foguera ardieron en el entorno del embalse de Trasona en lo que se convirtió en todo un homenaje a la cultura sidrera.

El fuego de la hoguera de San Juan brilló en Mieres, que puso así fin a doce días de fiesta. Un año más, una multitud se congregó en la plaza del Ayuntamiento para dejarse envolver por la magia y sumarse a la danza prima, en un rito particular de año nuevo.

