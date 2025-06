Rituales y deseos en la noche más mágica del año

Jana Suárez Gijón Martes, 24 de junio 2025, 00:47 Comenta Compartir

El fuego siempre ha sido un elemento purificador que en San Xuan adquiere su mayor relevancia. A la noche más mágica del año no quisieron faltar los gijoneses para pedir sus deseos. «Que no me engañen ni mientan», escribía en un papel, Paula Sánchez, acompañada de sus amigas que portaban apuntes de asignaturas complicadas para lanzar al fuego. «El bachillerato ha sido muy duro. Quiero olvidar este curso y empezar ya en la Universidad», comentaba Estela Costales. Ocuparon un hueco en el arenal y comenzaron a preparar su hoguera. «No la vamos a hacer muy grande porque quiero saltar sobre las llamas. He visto por internet que da suerte», afirmó Diego Castaño. «Yo también miré rituales en Tik Tok y rompí un huevo y lo eché a un vaso de agua. Lo dejaré toda la noche en la ventana de mi habitación», relató Íñigo Mier, mientras sus amigos se reían y preparaban «algo de bebida para cantar y bailar», apuntó Estefanía Iglesias. Y es que el 'botellón' suele acompañar la noche entre los más jóvenes que, desde las 20 horas ya formaban pequeños círculos delimitando su espacio.

También las familias empezaron a acercarse entorno a las 21 horas a la playa de Poniente. «Traemos tortilla, pechugas de pollo y una buena manta para sentarnos y por supuesto velas blancas que atraen las buenas energías», relató a EL COMERCIO Diana González quien, junto a su marido y sus hijos «saltaremos tres olas del mar». «Hemos perdido a mi madre a principios de año y otro familiar ha enfermado. Hay que ahuyentar los malos espíritus y pedir tener prosperidad para toda la familia», invocó González.

Algunos gijoneses decidieron no pisar el arenal pero sí bailar al ritmo de las bandas de gaitas Garulla, Conceyu de Xixón, Magüeta de Xixón, Villa de Jovellanos, Saxum, Villa de Xixón y Noega que tocaron desde las 18 y hasta las 23.45 horas, momento en el que cerca de un centenar de lumbres iluminaban ya la playa. El calor sofocante de estos días era menor, veinte grados que para muchos bien servía de excusa para lanzarse al agua mientras los voluntarios de Protección Civil les indicaban que no lo hicieran y revisaban las hogueras que no debían superar los 1,5 metros. A las 23.47 horas comenzaba el espectáculo de fuegos artificiales que finalizó con gran mosaico final multicolor y una sonora traca. Los aplausos y la ovación del público dieron paso al encendido de la pira de 4 metros de altura y en la que ardieron 15 toneladas de madera de pino. Un gran coro se formó para bailar la danza prima y celebrar la noche más corta del año.

Otras hogueras en El Arbeyal, Mareo y Contrueces

En la playa de El Arbeyal, Mareo y Contrueces también hubo hogueras, así como actividades, festejos y música. Los juegos tradicionales y la actuación del Grupo Beatriz triunfaron en La Calzada, Tekila amenizó la noche en Mareo, donde antes disfrutaron de una opípara corderada, y en Contrueces celebraron la festividad con pintacaras, pasacalles, chocolatada y los ritmos del Grupo Da Silva.

Las Xanas salen de las fuentes

El agua, las flores, y las ramas de laurel fueron los protagonistas antes del fuego. La tradición manda en San Xuan y durante la jornada de ayer se engalanaron fuentes y lavaderos por todo el concejo, especialmente en la zona rural. Y es que cuenta la leyenda que en esta noche las Xanas salen de las fuentes para peinarse y ofrecer tesoros a quienes las desencanten. «Abundancia, felicidad, fecundidad y alegría. Para eso se enraman las fuentes y para celebrar la importancia de la naturaleza y el solsticio de verano», comentaba a este periódico Agustín Carballo mientras disfrutaba de los bailes, la música y de la colocación de las flores en la fuente de Pelayo por la asociación Na Señardá. Sirvió también de guía Carballo a una turista japonesa, Akira Mori, que tras escuchar atentamente la explicación alababa la singularidad del ritual y de las flores que se colocaban, margaritas. «En mi país significan pureza y longevidad y buena suerte. Es precioso. Nos hemos quedado sorprendidos y nos ha gustado muchísimo», detalló Mori. También, ayer, se engalanaron las fuentes de Deva, La Guía, El Trole, en Cabueñes, Zarracina, Llantones, Cenero y las plazas Clara Ferrer y Fábrica del Gas, así como los lavaderos de Leorio y Deva, por los grupos folklóricos de Trubiecu, Xiringüelu, Real Grupo de Cultura Covadonga, Los Xustos, Excelsior, El Turruxón y Xaranzaina. Asismismo los vecinos de Somió decoraron las fuentes de La Pipa, José Rosa y La Peñuca y el colectivo vecinal de Santurio hizo lo mismo con el lavadero de lavadero de Viacao.

Consulta para cambiar de día festivo

El grupo municipal de Podemos ha vuelto a reclamar que se cambie la festividad de San Pedro por el de San Xuan, ya que «es una fiesta de todo Xixón, con un gran hoguera y actividades en Poniente, así como festejos en numerosos barrios», subrayó la portavoz Olaya Suárez quien anunció que llevará al próximo Pleno un ruego para que se consulte a la ciudadanía el cambio de este día festivo. «Es un absurdo que sea laborable el día siguiente de una fiesta de gran afluencia por una celebración meramente eclesiástica», aseveró Suárez.