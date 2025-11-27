El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Planta de hospitalización psiquiátrica del HUCA. Damián Arienza

Nueva Ley de Salud Mental de Asturias: una oficina para proteger los derechos de los pacientes, ingresos voluntarios y política de «contenciones cero»

El anteproyecto que acaba de presentar el Principado, basado en un pacto a nivel autonómico entre los distintos agentes sociales, promueve la atención comunitaria de la discapacidad psicosocial y destierra el 'cuerdismo'

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:46

Profundizar en un modelo comunitario de atención, «reafirmándose en un elemento crucial»: el reconocimiento de que las personas con problemas de salud mental son titulares ... de derechos y deben gozar de la misma consideración que cualquier otro paciente. Para alcanzar dicho objetivo, y con un pacto de valores fundamentales como documento base, el Principado presentaba este viernes el anteproyecto de su futura Ley de nueva visión sobre Salud Mental. Una texto legal que despliega una la discapacidad psicosocial que destierra el 'cuerdismo' y pone el foco en la necesidad de erradicar la estigmatización como paso imprescindible para la integración de las personas afectadas.

