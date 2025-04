«Sírvase el padrino, el magistrado del Tribunal Supremo Carlos Lesmes, de ir a buscar a su apadrinado». Con toda solemnidad, el aludido atendió ... la petición del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús Chamorro, y acudió en busca de José Luis Niño Romero, de cuyo nombramiento como presidente de la Sala de lo Social del TSJA había dado lectura ya el secretario de Gobierno del TSJA. En una audiencia pública, marcada por la pompa que caracteriza a las ceremonias judiciales, en la toma de posesión del nuevo responsable de la Sala de lo Social estuvieron presentes no solo todos los miembros de la Sala de Gobierno del TSJA, sino también la todavía Fiscal Superior de Asturias, María Eugenia Prendes, recién elegida Fiscal de Sala de Violencia de Género, así como el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, la viceconsejera de Justicia, Encarna Vicente; la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín (el nuevo magistrado era decano de Avilés), el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, Javier Fernández Teruelo, así como representantes de la judicatura y la universidad, en la que Niño Romero ejerció como profesor.

Acompañado por Carlos Lesmes, un emocionado Niño Romero juró su cargo y agradeció a Jesús Chamorro que le permitiera dar un discurso «sin estar contemplado reglamentariamente» algo que, a su juicio, «revela estima y consideración a la sala que ahora empiezo a presidir y a sus integrantes». No se olvidó, tampoco, de su padrino, con el que mantiene relación «desde hace más de 27 años» cuando decidió «preparar las oposiciones a la carrera judicial. Un camino solitario, difícil, lleno de incertidumbres» en el que encontró «una voz de aliento, exigencia, estímulo y reconocimiento. Hoy, esa voz, la de mi preparador y ya compañero, sigue a mi lado y me apadrina en este acto, como cuando ingresé en la carrera judicial», palabras que agradeció un no menos emocionado Carlos Lesmes.

Una emotividad la del discurso de José Luis Niño Romero que no restó reivindicación a sus palabras. Recordó que el propio Chamorro, en la apertura del presente año judicial, destacaba los tiempos de resolución de la Justicia asturiana, con especial hincapié «en la Sala de lo Social, que en 2023 el tiempo respuesta fue de 1,4 meses. El dato es notable», destacó a su vez, para otorgar el mérito a su antecesor, Jesús Martín «nuestro último presidente de la Sala Social» , así como de todos sus integrantes, personal funcionario incluido.

Un tiempo de respuesta que se pone como primer deber a cumplir. «Es un reto de presente y de futuro, para mantener y mejorar, si es posible, el buen funcionamiento de la Sala». Unos tiempos que son posibles, apuntó, «gracias a los magistrados y magistradas de los juzgados de lo Social». Y dejó claro que «las futuras secciones de lo Social en los tribunales de instancia de Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres son el primer eslabón de la cadena procesal».

Para mantener la línea de trabajo, señaló las carencias a cubrir: «La necesidad de incrementar en una plaza la dotación judicial de los Juzgados de lo Social de Oviedo, puesto que tienen una carga de trabajo muy por encima de lo establecido». Unas carencias también en su propia sala: «Resulta imprescindible contar con una plaza más de letrada de la Administración de Justicia». Y, como para justificar la petición relativa al Juzgado de Oviedo, aportó datos: «Otras salas de lo Social con una dotación semejante a la nuestra cuentan con mayor número de profesionales». Porque, recordó, «estamos ante un diluvio de cambios en la legislación laboral».

Chamorro pide críticas «constructivas»

Momentos de la jura de su cargo de José Luis Niño Romero Mario Rojas

La jura de su cargo del nuevo presidente de la Sala de lo Social del TSJA sirvió, también, para «volver a realizar este tipo de ceremonias que las restricciones de la covid nos impuso», apuntó Jesús Chamorro. Quiso aprovechar el presidente del TSJA el encuentro para recordar que la jura del cargo de juez «no supone una simple fórmula o ceremonia litúrgica vacía de contenido. Al contrario, constituye el compromiso jurídico asumido por el juez sobre la observancia de la Constitución en su totalidad y en la totalidad, también, de sus comportamientos, que guardan relación con este papel que constitucionalmente tiene asignado de ser el principal garante del Estado de Derecho».

No olvidó, tampoco, la presencia de Carlos Lesmes en el acto. «Hace cinco años tuve el privilegio de que presidieras el acto de mi toma de posesión», le dijo. «Han pasado muchas cosas desde aquel entonces, pero sabes que mi estima, mi consideración y mi cariño han crecido, no solo desde entonces, sino en aquel lejano mes de marzo de 1993, hace más de 32 años, en que nos conocimos tras superar las oposiciones a magistrado especialista de lo Contencioso-Administrativo».

Del que fuera presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta 2022, Chamorro dejó claro que «es necesario decir públicamente que tu compromiso con la carrera judicial ha estado siempre fuera de toda duda. Todos somos deudores de la labor que has llevado a cabo tanto como presidente del Supremo como del CGPJ».

Ni, tampoco, la presencia de María Eugenia Prendes, que tras tomar posesión como Fiscal Superior del TSJA en septiembre pasado, ahora abandonará el cargo tras ser elegida fiscal de Sala de Violencia de Género. «Ha sido un honor compartir este tiempo, aunque breve, contigo. Gracias por tu ayuda y por tu cooperación que siempre ha existido en este territorio entre jueces y fiscales».

Además de recordar que inicia su segundo mandato como máximo responsable de la justicia asturiana, Jesús Chamorro pidió crítica «constructiva» de la que dijo, «cuando es prudente y respetuosa asumimos con naturalidad». Al contrario, considera que «no es tolerable la descalificación genérica de las resoluciones judiciales, sobre todo cuando se dirigen de manera generalizada e indiscriminada contra el poder judicial». En su opinión, «el respeto y la lealtad institucional son partes del basamento medular de nuestro sistema constitucional y político y el hilo conductor de la actuación de todos los poderes públicos».

Por ello, pidió «generar confianza en este sistema y, por tanto, en el Estado de Derecho». Cree Jesús Chamorro que los ciudadanos «deben de saber que la Constitución y el ordenamiento jurídico son elementos decisivos de la convivencia pacífica y de la paz social». Al contrario, «no hay convivencia pacífica ni progreso social sin un Estado de Derecho fuerte y respetable».