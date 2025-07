La odisea de cruzar la autopista del Huerna: casi una hora ayer para superar un kilómetro

Volvió a pasar. Por segundo domingo consecutivo la autopista del Huerna (Campomanes-León, AP-66) se conviertió en una ratonera que puso a prueba ... a los conductores que la trataban de franquear a última hora de la tarde. El tráfico fue relativamente fluido a lo largo del día, hasta que a partir de las 19.30 la cosa empezó a torcerse, hasta formar un atasco de cerca de cuatro kilómetros en El Negrón. «He tardado casi una hora para avanzar un solo kilómetro», criticaba uno de los afectados.

Esta vez lo peor lo sufrieron los que regresaban a Asturias, como la avilesina María Ferreras. Tras más de una hora atrapada no oculta su indignación ante una situación que tachó de «insostenible». Lo que más le molesta, aseguraba, es tener que «pagar los 15 euros del peaje para acabar atrapada» en las retenciones que «se repiten cada fin de semana». «Siempre lo mismo. Un atasco, obras, y encima hay que pagarlo», se lamenta, visiblemente harta del ritmo que estos trabajos imponen a la movilidad de miles de conductores.

Lo cierto es que el Huerna, conexión principal entre Asturias y León, sufre desde que a principios de mes coincidieran las obras de modernización de los túneles, que ejeucta el Ministerio de Transportes, con la reparación del argayo que se produjo en noviembre, que asume la concesionaria Aucalsa. A ello se añaden trabajos de conservación que suele ejecutar a inicios del verano.

Retenciones ayer domingo. D. Arienza 1 /

Estas actuaciones han reducido la capacidad de la vía. Todo porque las obras en los túneles de Entrerregueras I, Pando I, Vegaviesga y Oblanca II obligan a que tráfico fluya con un sólo carril por sentido. Mientras, la reparación del argayo en el kilómetro 74. Pese a estar parcialmente controlado, sigue generando restricciones y obligando a circular por carriles provisionales.

Los cortes provocan en algunos casos el sobrecalentamiento de vehículos debido a las largas paradas y avance lento en pendiente. Los usuarios habituales consultados repiten que «hay días en los que ir desde Campomanes hasta el peaje del Huerna puede suponer hasta 75 minutos, y sólo son 50 kilómetros».

Así lo contó el madrileño Francisco Cañamero, quien señaló que «la verdad es que la obra es necesaria, porque lo del argayo se tiene que solucionar para evitar futuros accidentes. Y lo de los túneles igual. Son obras que se necesitan para poder seguir teniendo unas carreteras en condiciones. El problema es que seguir cobrando el peaje, que son 15 euros y no es poco, no me parece bien. Al menos mientras estén en obras deberían dejarlo libre». Para este camionero el tiempo que se pierde ahora «nadie te lo paga y se supone que la gente prefiere ir por el Huerna precisamente por un tema de rapidez. Si al final ir por el Huerna o por Pajares será casi lo mismo no deberían cobrarte el peaje», zanjó.

Por su parte, Jorge Pillajo, camionero de la compañía sueca Asaa Abloy con sede en Burgos y Madrid, aclaró que hay momentos en los que la autopista está despejada, depende de la hora. «En la mañana había bastante atasco y eso hace que tardes hasta una hora más que cuando no lo hay. Veo lógico que estén haciendo obras en los túneles. Lo que sí pienso es que no debieron esperar al verano», criticó.

La peor época para obras

Lo mismo piensa Leonides Ivanof, camionero ruso que trabaja en Oviedo. «No me parece nada bien. Primero, porque el verano es la peor época para cortar carreteras y, segundo, porque no puedes hacer todo de una vez. Se supone que esto debía ser progresivo, para perjudicar lo menos posible. Hacerlo todo de golpe es un caos».

Añadió que «tampoco me parece bien que te sigan cobrando. Si van a hacer obras y van a generar atascos, tienen que compensar a la gente de alguna manera, y la única forma es no cobrando 15 euros».

Hay quienes piensan que es mejor ir por Pajares hasta León. Es el caso de Samuel Plontón, camionero oriundo de Piloña que viaja de seguido a Madrid. «Los días de semana el tráfico está normal y no tardas nada, pero los fines de semana es terrible. Si bajas un viernes a las seis de la tarde llega la caravana hasta el área de servicio de Caldas de Luna». «Normalmente ya voy por Pajares, es prácticamente lo mismo en cuanto al tiempo y encima no pagas».

En ocasiones, según relata, el tomar la decisión de ir o no por el Huerna depende del peso del camión. «Siempre que el camión lleva poco peso subimos por Pajares. Porque si coges el Huerna y pillas una caravana enorme, te da rabia porque hubieses llegado primero por Pajares y no te quitan 15 euros», explica Samuel.

No todos están en contra del peaje. Es el caso de las hermanas Sheila y Uge García de Zaragoza. «Nos parece bien que hagan las obras que tengan que hacer. Luego nos quejamos de que las carreteras están mal, y cuando hay obras también nos quejamos».