Una concejala de Vox en Tineo abandona el grupo municipal por discrepancias con su partido

El gobierno local de Tineo, formado por el PP y Vox, se queda en minoría. Esther López, concejala de esta última formación, ha decidido abandonar ... la formación por discrepancias con su partido. Así lo ha anunciado a través de un comunicado en el que, también, su renuncia a formar parte de Vox no implica su salida del Ayuntamiento. «He abandonado la militancia del partido VOX, así como el grupo municipal, para pasar a ser concejal no adscrita del Ayuntamiento de Tineo», explica en su comunicado. La edil estaba al frente de las competencias de Medio Rural y de la organización de la Feria de Muestras de este concejo.

En su comunicado, Esther López explica que ha decidido dar el paso de abandonar la disciplina de su partido por varios motivos. El primero, «por mi compromiso con los tinetenses, en el que entiendo el desempeño de concejal como un halago, una responsabilidad y un arduo trabajo que escasamente se ve, desde un punto de vista de la colaboración entre partidos y no desde la confrontación». En este sentido, recuerda que «he manifestado en varias ocasiones mi postura contraria a ciertos comunicados emitidos por el partido en los que rara vez he sido parte activa o previamente informada. Considero, siempre en mi humilde opinión, que no ejercían la necesaria crítica constructiva desde el respeto, o la posibilidad de tender puentes entre aquellos que, por muchas diferencias que puedan tener, persiguen un objetivo común».

La ya exedil de Vox destaca que «dediqué mucho empeño y esfuerzo en preparar distintas mociones que sólo buscaban un beneficio para el concejo y que al final, puede que por otras cuestiones más acuciantes, nunca llegaron a presentarse». Entre otras medidas, enumar «la importancia de desarrollar un plan contra el bullying en entornos rurales o la búsqueda de un compromiso firme y efectivo por parte de la Administración autonómica de reponer personal sanitario durante bajas o vacaciones».

Pese a abandonar la disciplina del grupo municipal de Vox, Esther López reafirma su «compromiso» con los ideales de ese partido y que «un día me llevaron a afiliarme al partido y el entendimiento por mi parte de su manera de hacer política. Simplemente, a nivel municipal, creo que las cosas se tienen que hacer de otro modo», concluyó.