El Gobierno de Asturias confía ahora en Cornellana-Salas tenga autovía el año que viene

Las obras para culminar la autovía del suroccidente (A-63) en el tramo Cornellana-Salas avanzaban cuando en 2021 una ladera en Casazorrina se ... vino abajo, provocando el mayor argayo del país. Para retirar el material y contener el terreno, unos 50 operarios ejecutan unas obras de emergencia que cosen con hormigón y bulones la pendiente, e insertan sensores para poder estar alerta si el subsuelo se vuelve a mover. El talud que se va ejecutando tendrá 160 metros de altura, más que la torre de la catedral de Oviedo (160) y la de La Laboral (117).

La pregunta es cuándo entrará en servicio este tramo de seis kilómetros cuyas obras se adjudicaron en 2007. En su día el Ministerio de Transportes prometió que lo lograría en 2023, después se concretó que sería ese año, pero a finales. Dada la magnitud y lo delicado de los trabajos, no se había concretado hasta ahora fecha alguna.

«Es verdad que avanza con mucha lentitud, pero parece que por fin, finalmente, el próximo año se abrirá y la situación cambiará por completo», afirmó este martes el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo. En la Junta General también añadió que su equipo no esperaría a que el ministerio termine su parte y va a actualizar el proyecto del tramo ente La Espina y Tineo, que es competencia autonómica.

«Esta autovía se inició por el PP. No es serio que digan que apuestan por ella, cuando el balance del Gobierno de Adrián Barbón es el de cero kilómetros licitados y cero inaugurados», le recriminó Cristina Vega, del PP. «Decir que la autovía la impulsó el PP es falso, el 80% de la inversión se hizo con gobiernos socialistas», opuso el consejero.

El dilema de Cogersa, aún sin respuesta

En la comisión que controla su departamento, a Calvo también se le pidió que aclarase su modelo de gestión para la 'plantona' de Cogersa. Esta instalación se estrenó en enero de 2024, y en abril sufrió un incendio. Las obras para su reconstrucción terminan en noviembre, sin que se haya aclarado si los 60 operarios que la deben accionar vendrán de una ampliación de plantilla de Cogersa, serán subcontratados de Tragsa, o habrá un concurso para que asuma la tarea una empresa privada.

«Lo que vamos a hacer es analizar las alternativas, con transparencia, y hacer una puesta en marcha en la que aprendamos de los errores del pasado, no puede darse aquella situación, es inaceptable, hay que asegurar el futuro de la instalación», describió Calvo. «Como presidente de Cogersa intento tener la mejor información y tomas las mejores decisiones y hacerlo en cogobernanza», indicó. En la próxima reunión del consejo de administración «veremos qué modelo concreto tenemos».

La instalación producirá 150.000 toneladas al año de combustible sólido recuperado (CSR), «Tiempo habrá para resolver qué hacemos con él, todavía esa no es la cuestión», contemporizó, en respuesta a Gonzalo Centeno, de Vox, a quien le dijo que para darle salida al producto «habrá que pagar, y debemos buscar que eso tenga el menor coste para los asturianos, buscarlo de manera conjunta. Estaré encantado de escucharles lo que quieren hacer». También indicó que entre los retos pendientes está «el agotamiento del vertedero».