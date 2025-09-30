El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Gobierno de Asturias confía ahora en Cornellana-Salas tenga autovía el año que viene

Alejandro Calvo invita a la oposición y los alcaldes a buscar «de manera conjunta» la solución para el combustible de la basura que sea «de menor coste» y tacha de «inaceptable» el incendio de la 'plantona' de Cogersa

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:34

Las obras para culminar la autovía del suroccidente (A-63) en el tramo Cornellana-Salas avanzaban cuando en 2021 una ladera en Casazorrina se ... vino abajo, provocando el mayor argayo del país. Para retirar el material y contener el terreno, unos 50 operarios ejecutan unas obras de emergencia que cosen con hormigón y bulones la pendiente, e insertan sensores para poder estar alerta si el subsuelo se vuelve a mover. El talud que se va ejecutando tendrá 160 metros de altura, más que la torre de la catedral de Oviedo (160) y la de La Laboral (117).

