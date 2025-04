¿«Bombazo» o idea «disparatada»? El proyecto de funicular de Ibias aviva el debate

Una empresa se propone instalar el primer teleférico de Asturias. El transporte sobrevolaría la mina a cielo abierto de Tormaleo, con una capacidad ... para mover a 1.100 turistas al día en los momentos de mayor demanda. Espacio Tormaleo S. L. quiere completar la experiencia transformando un túnel minero de 600 metros en un museo al que se accedería gracias al teleférico.

La operación exige una inversión de 13,7 millones y el promotor ha iniciado la tramitación ambiental. «Es un proyecto muy grande que ojalá saliese, sería la bomba», anima Gemma Álvarez, la alcaldesa de Ibias. «En ese sitio se está haciendo una restauración ambiental y los teleféricos que podemos ver en Cabárceno o Fuente Dé no creo que sean un atentado ambiental precisamente», dijo. Se refería, así, al recelo de la Coordinadora Ecologista, que tachó de «disparatada» la idea. «Para que sea viable económicamente se tiene que masificar la zona con el correspondiente impacto en una zona que se puede recuperar con la restauración en marcha; este remonte hipotecaría para siempre el lugar», afeó. «La presión turística bien gestionada es un recurso al que no podemos decir que no, y menos desde un despacho alejado de un ecologista», opuso la alcaldesa.

Detrás de Espacio Tormaleo está Jorge Díaz, ovetense y doctor en Química por la Universidad de Liverpool, con experiencia como gestor de proyectos y experto en captación de fondos de la UE. «En 2019 se liquidaba Coto Minero Cantábrico y surgió la oportunidad de comprar parte de los terrenos», recuerda. Desde entonces la sociedad se viene implicando con el territorio, organizando festivales y captando fondos para dinamizar el turismo rural. Acaba de hacerse con la explotación del cercano albergue de Peranzanes.

El teleférico «es un proyecto que surge desde la iniciativa privada, para el que buscaremos inversión y que valoramos sea declarado Proyecto de Interés Estratégico Regional por el Principado», anticipó el promotor.